Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı

Özellikle ihracat ve iç piyasada kumaş tedarikinde önemli bir rol oynayan Gama Alliance’ın iflası, tekstil sektöründeki finansal baskının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör paydaşları, bu köklü üreticinin piyasadan çekilmesinin tedarik zincirindeki etkilerini yakından takip ediyor.