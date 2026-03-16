2015 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticileri arasında yer alan ve sektörde güçlü bir yer edinen Gama Alliance Kumaş Sanayi, girdiği mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırarak iflas bayrağını çekti.
Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı
Aykut Metehan
12 Mart 2026 tarihli duruşmada alınan karara göre, Gama Alliance Kumaş Sanayi ile grup bünyesindeki Northstr Tekstil Konfeksiyon şirketlerinin iflasına karar verildi. İflas süreci, 11 Mart 2026 günü saat 11:10 itibarıyla resmen başlatıldı.
Kararla birlikte daha önce atanan konkordato komiser heyetinin görevine son verilirken, mahkeme tarafından sağlanan tüm koruma tedbirleri de kaldırıldı.
Şirketlerin varlıklarının satışını ve alacaklıların ödemelerini kapsayan süreç, adi tasfiye usulüne göre yürütülecek.
Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler yapıldı. Öte yandan, davacı şirketler arasında yer alan Iskarmoz Gıda ve Turizm hakkındaki dava ise reddedildi.
Türkiye merkezli 3 bin m2 kapalı alanda kurulan firmanın fabrikası Denizli'de bulunuyor. Sektörde çok önemli bir öneme sahipti.
Özellikle ihracat ve iç piyasada kumaş tedarikinde önemli bir rol oynayan Gama Alliance’ın iflası, tekstil sektöründeki finansal baskının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör paydaşları, bu köklü üreticinin piyasadan çekilmesinin tedarik zincirindeki etkilerini yakından takip ediyor.