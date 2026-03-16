16 Mart 2026 Pazartesi
Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı

Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticileri arasında yer alan ve sektörde güçlü bir yer edinen Gama Alliance Kumaş Sanayi iflas etti.

Aykut Metehan
Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 1

2015 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticileri arasında yer alan ve sektörde güçlü bir yer edinen Gama Alliance Kumaş Sanayi, girdiği mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırarak iflas bayrağını çekti.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 2

12 Mart 2026 tarihli duruşmada alınan karara göre, Gama Alliance Kumaş Sanayi ile grup bünyesindeki Northstr Tekstil Konfeksiyon şirketlerinin iflasına karar verildi. İflas süreci, 11 Mart 2026 günü saat 11:10 itibarıyla resmen başlatıldı.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 3

Kararla birlikte daha önce atanan konkordato komiser heyetinin görevine son verilirken, mahkeme tarafından sağlanan tüm koruma tedbirleri de kaldırıldı.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 4

Şirketlerin varlıklarının satışını ve alacaklıların ödemelerini kapsayan süreç, adi tasfiye usulüne göre yürütülecek.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 5

Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler yapıldı. Öte yandan, davacı şirketler arasında yer alan Iskarmoz Gıda ve Turizm hakkındaki dava ise reddedildi.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 6

Türkiye merkezli 3 bin m2 kapalı alanda kurulan firmanın fabrikası Denizli'de bulunuyor. Sektörde çok önemli bir öneme sahipti.

Türk tekstil devi resmen iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı - Resim: 7

Özellikle ihracat ve iç piyasada kumaş tedarikinde önemli bir rol oynayan Gama Alliance’ın iflası, tekstil sektöründeki finansal baskının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör paydaşları, bu köklü üreticinin piyasadan çekilmesinin tedarik zincirindeki etkilerini yakından takip ediyor.

