ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta sadece İran ve İsrail’den değil çevredeki bazı ülkelerden de patlama sesleri geliyor. İran’ın bölgedeki ABD üslerine saldırıları sırasında özellikle Dubai’de meydana gelen patlamalar dikkat çekiyor.

Çok sayıda zenginin ve turistin bulunduğu Dubai’de geçtiğimiz günlerde bir otele İHA parçalarının isabet etmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Yetkililer, otelde bulunanlar patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

Ancak olay sonrası yaşananlar başta Dubai olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki farklı bir durumu gözler önüne serdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Dubai polisi, otelde bulunan iki kişiyi, ‘yakınlarına iyi olduklarını göstermek için paylaştıkları fotoğraf’ nedeniyle gözaltına alındı.

Detained in Dubai adlı kampanya grubuna göre, polis memurları telefonlarını görmek isteyince zanlılar daha sonra polis tarafından tutuklandı.

Grubun CEO'su Radha Stirling, sosyal medyada yaptığı açıklamada " İran'ın insansız hava aracı saldırısından travma geçiren üç kurtulan, dairelerinin zemininde meydana gelen patlamanın ardından hayatta olduklarını doğrulayan bir fotoğrafı sevdikleriyle özel olarak paylaştıktan sonra tutuklandı. Mağdur desteği almak yerine, Dubai polisi tarafından hapse atıldılar” dedi.

Stirling, gözaltına alınanların patlama sonrası içgüdüsel bir tepki verdiğinin altını çizerek, güvenlik güçlerinin mağdurları cezalandırdığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, İran’dan gelen saldırılar sonrası sosyal medyada patlama görüntülerinin yayınlanmamasını isteyerek, paylaşım yapanların gözaltına alınacağını duyurmuştu. Dubai polisi ise geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda “Resmi açıklamalarla çelişen veya kamuoyunda paniğe yol açabilecek ya da kamu güvenliğini, düzenini veya sağlığını tehdit edebilecek dedikoduların, yanlış bilgilerin veya herhangi bir içeriğin paylaşılması yasaktır” ifadelerine yer verdi.

Ülkede başsavcılık söz konusu paylaşımlar hakkında 25 kişinin gözaltında tutulduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Öte yandan ülke çapında toplam 100 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililer gözaltına alınanları 3 gruba ayırdı. Bunlardan ilki füze engellemelerine yönelik gerçek görüntüleri paylaşanlar. İkinci grup ise yapay zeka tarafından üretilen veya BAE dışında gerçekleşen saldırılara ait görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Üçüncü bir sanık grubu ise 'düşman bir devleti yücelten' materyaller yayınlayan kişilerden oluşuyor. Başsavcı bu eylemin 'düşmanca medya söylemine hizmet ettiğini ve ulusal çıkarlara zarar verdiğini' savundu.

Başta Dubai olmak üzere BAE genelindeki gözaltılar özellikle Batı ülkelerinde tepkiyle karşılandı.