Küresel piyasalarda altın, gümüş ve borsalarda eş zamanlı bir satış dalgası yaşanıyor. Ons altın 5 bin 200 dolar seviyelerinden 5 bin dolar bandına kadar geriledi. Bu sert düşüş ise gümüş ve borsalarda da yaşandı.
Altın ve gümüşte deprem etkisi yaratan açıklama: O seviyeleri görenler ağlamaya başlayacak
Piyasalardaki genel satış dalgasını değerlendiren ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcıları "son tren" konusunda uyardı. Altın ve gümüşte geri çekilmelerin birer "alım fırsatı" olduğunu belirten Kolçak, gram altın ve ons için dudak uçuklatan yeni rakamlar telaffuz etti.Derleyen: Süleyman Çay
Yaşanan bu düşüşü "indirimli satış süreci" olarak nitelendiren ekonomist Hatice Kolçak, nakit varlığı olanlar için bu dönemin eşsiz bir alım fırsatı sunduğunu dile getirdi.
Ekonomist Hatice Kolçak, nakit varlığı olanlar için bu dönemin eşsiz bir alım fırsatı sunduğunu dile getirdi. Kolçak, piyasalardaki beklentinin henüz bitmediğini ve yükseliş trendinin korunacağını vurguladı.
Geçmiş yıllardaki yatırımcı hatalarına dikkat çeken Kolçak, "Bugünü yönetemeyenler, fiyatlar zirveye çıktığında trene sonradan binmeye çalışıyor. 5.600 - 6.000 dolar seviyelerinden altın alıp, fiyatlar düzelme yaptığında ağlamaya başlıyorlar. Aynı senaryonun tekrar etmemesi için bu düşüşlerin değerlendirilmesi gerekiyor," dedi.
Hatice Kolçak, uzun vadeli tahminlerini şu rakamlarla güncelledi. Ons altın için 6 bin dolar ve üzerini, gram altında da 9 bin TL ile 10 bin TL seviyelerini göreceğini belirten Koçak, gümüş için ise 100 ila 120 dolar tahmininde bulundu.
Gümüş tarafındaki yükseliş beklentisini korumakla birlikte yatırımcıyı risklere karşı uyaran Kolçak, gümüşün altına göre daha sert dalgalanmalar yapabileceğini belirtti.
Portföylerde denge kurulması gerektiğini hatırlatan ünlü ekonomist, "Gümüş 120-130 doları gördükten sonra sert bir vuruş yiyebilir, bu da beklemeyi zorlaştırır. Bu nedenle portföyde altın ağırlıklı gidilmesi daha sağlıklı olabilir," ifadelerini kullandı.
Ons altın: 5 bin 5 dolar
Ons gümüş: 79,95 dolar
Gram altın: 7 bin 122 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.