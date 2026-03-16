Açlık sınırının 32 bin TL’ye dayandığı ortamda asgari ücret 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşı 20 bin TL sınırında kaldı. Açlık sınırının altında yaşama mahkum edilen milyonlarca vatandaş ise enflasyonu derinden hissediyor.

TÜİK, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu.

Bu noktada maaşlarda yüzde 2,96 oranında bir kayıp yaşandığı ortaya çıktı.

KARAHAN: ENFLASYON HANEDEN HANEYE GÖRE FARKLI HİSSEDİLEBİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da Küresel Para Haftası kapsamında düzenlenen gong töreninde gerçekleştirdiği açıklamada enflasyon yorumu dikkat çekti.

Karahan, her hanenin harcama yapısının farklı olduğunun altını çizerken, bu nedenle enflasyonun bazı kişiler tarafından daha yüksek ya da daha düşük hissedilebileceğini söyledi. Karahan, enflasyonun yalnızca bir istatistikten ibaret olmadığını, günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirtti.