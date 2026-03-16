İBB davası beşinci gününde devam ediyor. İlk dört celsesi gerginliklere sahne olan davada, bugün de gelenek bozulmadı. Son duruşmada gazetecilerin sürekli yerlerinin değiştirilmesi sonrası çıkan kriz çözülememiş, Mahkeme Başkanı duruşmayı sonlandırmıştı.

11.40 Duruşma yarına ertelendi

Seyirciler, avukatlar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar yaklaşık 1 saat boyunca duruşmanın yeniden başlamasını bekledi. Duruşma salonunun girişinde bekleyenler “Heyet gelsin, duruşma başlasın” diye slogan attı.

Ancak heyet salona geri gelmedi. Mübaşir duruşmanın yarına ertelendiğini duyurdu.

11.10 Heyet kimseyle görüşmek istemiyor

Duruşmaya verilen arada Silivri'den yayın yapan Seda Selek'in programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mahkeme heyetinin kimseyle görüşmek istemediğini söyledi.

Salonu terk etmeyeceklerini ifade eden Emir, "Arkadaşlarımız kanunları hatırlatıyor. Avukatlık kanunundan kaynaklanan yetkiler var. Bunları duymak istemiyor. Duruşma salonunda bizim söylediğimiz iddiaların hiçbirine cevap veremedi. Ama işte sonuçta ara verdiğini söyleyerek kalktı ve ayrıldı. Ve şu anda bir iletişim yok." ifadelerini kullandı.

10.30 Duruşmaya başlamadan ara verildi

Mahkeme heyeti geldi. Heyet başkanı, "Avukat milletvekilleri oradan ayrılsın, öyle başlayalım" dedi. Turan Taşkın Özer, "duruşmayı oradan takip edemiyoruz, duruşmanın insicamını bozmuyoruz". şeklinde yanıt verdi.

Heyet başkanı, "Sıfatınız nedir" diye sordu, Özer, "avukatım" yanıtını verdi. "Arkadaşlar, yardımcı olalım" dedi.

Muharrem Erkek ve Mahmut Tanal da "Ergenekon davalarında dahi böyle yapılmadı" şeklinde tepki gösterdi. bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, “vekalet uygulaması yaptık zorluk

çıkardınız. Ne yapsak sorun çıkıyor” dedi. Tartışma devam edince duruşmaya daha başlamadan ara verdi. Salonda hak hukuk adalet sloganları atıldı. Tutuklular salondan çıkarılıyor.

10.23 CHP'li vekil Jandarma ile tartıştı

Salondan gelişmeleri aktaran gazetecilerden Fırat Fıstık ve Hilmi Hacaloğlu, duruşmayı takip eden CHP'li milletvekili Turan Taşkın Özer ile jandarma arasında tartışma yaşandığını aktardı. Aktarılanlara göre tutuklular salona alınırken Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek 'her şey çok güzel olacak' diye bağırdı.

Avukat bölümünde cübbesi ile oturan Taşkın Özer' ile jandarma arasındaki diyalog ise şu şekilde oldu;

Jandarma, Özer’den vekaletini sordu. Özer tepki göstererek, “Günlerdir

düzeni bozmadan duruşmayı takip ediyoruz. İddianame önümde, not

alıyorum, duruşmayı izliyorum. Ben avukatım, burası cezaevi değil,

duruşma salonu. Hakim yönetemiyorsa yapmasın” dedi.

Jandarma, Özer'in izleyici bölümüne geçmesini istedi. Çıkan tartışmanın

ardından duruşma salonuna gelen mahkeme heyeti, milletvekillerinin

izleyici bölümüne geçmesini söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Keyfi hareket ediyorsun.

Anayasa'ya uymak zorundasın" tepkisini gösterdi.

10.16 İmamoğlu sloganlara salonda

Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları ile salona getirildi. İmamoğlu, kendisi için slogan atanlara el sallayarak karşılık verdi. Salondan aktarılanlara göre sadece İmamoğlu'na değil, salona getirilen tüm tutuklu sanıklara destek yoğun.

10.00 Gazeteciler salonun en uzak köşesinde oturacak

Silivri'den son gelişmeleri aktaran Gamze Altunay, gazetecilere daha nizamiye girişinde turkuaz basın kartı şartı arandığını ifade etti. Altunay, gazetecilerin yine duruşmadaki ilk günlerdeki gibi salonun en köşe kısmına oturtulacağını söyledi.

09.50 Basın Kartı Krizi

Mahkeme heyeti geçen perşembe günü yapılan duruşmada İmamoğlu'na soru sordukları gerekçesi ile gazetecilerin dışarı çıkarılması kararını vermişti. Gazetecilerin salondan çıkmaması ile duruşmaya ara verilmişti.

Bugünkü duruşmaya İletişim Başkanlığı tarafından verilen Turkuaz basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi. Kurum kartı olan gazeteciler basın odasından duruşmayı takip edebilecek. Bu karar nedeniyle geçen hafta kurum kartlarıyla içeriye giren gazetecilerin bir çoğu salona alınmıyor.

BU HAFTA KİMLER İFADE VERECEK?

Duruşmanın bugün, Polat’ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

Mahkeme tarafından düzenlenen sanık savunma listesine göre davanın, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam etmesi öngörülüyor.

İBB davası, bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar devam edecek.

Savunma listesinde 12. sırada olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 13. sırada olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapabileceği belirtiliyor.

Bugün yapılacak duruşmada basın mensuplarının salondaki yerlerine ilişkin mahkemenin ne karar vereceği ise henüz netlik kazanmadı.



Davanın ilk haftası, gergin anlara sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışmalar yaşandı.

Geçen perşembe günü dördüncü günü görülen duruşmada ise "basın krizi" çıkmış, mahkeme başkanının "duruşma düzeninin bozulduğu" gerekçesiyle salonun arka tarafına göndermek istediği basın mensupları bu isteği reddedince duruşma ertelenmişti.

Gözler, mahkeme heyetinin bugün basın kriziyle ilgili nasıl bir karar alacağında.