Yaz transfer döneminde Monaco’dan 30 milyon euro bonservisle transfer edilen Wilfried Singo, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sakatlığını geride bıraktıktan sonra yeniden form yakalayan savunma oyuncusu için transfer söylentileri de gündeme gelmeye başladı.

NAPOLI, WILFRIED SINGO’YU İZLİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi Napoli, Wilfried Singo’yu yakından takip ediyor. IL Mattino’nun aktardığı bilgilere göre uygun bir fırsat oluşması halinde Napoli yönetimi transfer için resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.

NAPOLI İÇİN ERİŞİLEBİLİR BEDEL

Galatasaray ile dört sezon daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kontratında 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli’nin bu rakamı ödeyebilecek finansal güce sahip olduğu ifade edildi.

WILFRIED SINGO’NUN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray’dan yıllık 4.8 milyon euro kazanan Wilfried Singo, bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev yaptı. 1063 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.