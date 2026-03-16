Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Survivor'da bir ilk düelloyu kaybetti, takım değiştirdi: Gözde mi Nisanur mu?

Survivor’da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Nisanur ile Gözde arasındaki düello nefesleri kesti. Mücadeleyi kaybeden Nisanur için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yayınlanan fragmanda Engincan ve Gözde'nin tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Gül Devrim Koyun
Survivor’da haftanın düello ve eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Eleme potasında bulunan Nisanur ile Gözde arasındaki kritik karşılaşma ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Peki Survivor’da adaya kim veda etti? 15 Mart 2026 tarihli eleme gecesinde yarışmadan ayrılan isim kim oldu?

Yayınlanan fragmanda Engincan ve Gözde'nin tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı ise merak konusu.

Survivor’da eleme gecesi heyecanı bir kez daha doruğa ulaştı. Eleme adaylarının netleşmesinin ardından gözler düello karşılaşmasına çevrildi.

Mavi takımda yapılan oylamanın ardından üçüncü eleme adayı olarak Gözde belirlendi.

Haftanın performans lideri Ramazan ise dördüncü aday olarak Beyza’nın ismini söyledi.

Böylece eleme potasında Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza yer aldı. Ancak yapılan seyirci oylaması sonucunda Lina ile Beyza potadan çıktı ve düello mücadelesi Nisanur ile Gözde arasında oynandı.

Kader Konseyi’nde ise hem ödül oyununu kazanan ekip hem de yeni takımlar merakla beklenen konular arasında yer aldı.

YARIŞMADA BİR İLK

Düello mücadelesini kaybeden isim Nisanur oldu ve ardından gözler kırmızı takıma çevrildi.

Kırmızı takım, Nisanur’un kendi takımlarına katılma teklifini yapılan oylama sonucunda kabul etti.

Böylece Nisanur, sezonun ilk transferi olarak Kırmızı takım kadrosunda yarışmaya devam etme hakkı elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi
