Ocak ayında emeklilerin en düşük maaşı 20 bin TL tutarında belirlenmişti. Fakat 20 bin TL’lik zam, 30 bin TL açlık sınırı karşısında ayakta duramıyor. Maaşlardan umduğunu bulamayan emekli, gözünü bankalardaki promosyonlara çevirdi.
Emekli maaş promosyonu ne oldu? Bu haber hiçbir yerde yok... 50 bin TL rakamı gerçeğiyle Yeniçağ’da...
"50 bin TL promosyon müjdesi" başlıklı haberlerin perde arkası aralandı. Emeklinin eline nakit geçeceği sanılan o rakamın aslında "faizsiz kredi" olduğu ortaya çıktı. Peki, hangi banka gerçekten ne kadar promosyon veriyor?Derleyen: Süleyman Çay
Emekli promosyonunda “Emekliye 90 bin TL promosyon müjdesi” haberlerinin ardından şimdilerde ‘Emekliye 50 bin TL promosyon’ haberleri yer almaya başladı. Pek çok emekli bu haberlere kanarak 50 bin TL parayı hemen alacağını sanıyor.
İktidara yakın ve muhalif gazetelerde yer verilen haberdeki 50 bin TL tutarı dikkat çekiyor.
Ancak öyle başlıktaki gibi emeklinin eline hemen 50 bin TL geçmeyeceğini araştırmalar sonucuyla öğrenmiş olduk. Bir de haberin reklam haber olduğu direkt başlıktan zaten anlaşılıyor.
Akbank’ın reklam haberine göre; 50 bin TL promosyon fırsatı şeklinde kampanya yer alıyor. Aslında 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara promosyon 20 bin TL olarak veriliyor. Kampanyalar ile bu tutar 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ancak başlıklarda verilen 50 bin TL promosyon haberi bu değil, Akbank, emeklilere 50 bin TL faizsiz kredi sağlıyor. Emekliler sunduğu kampanya aslında faizsiz kredi kampanyası sadece maaşını taşıyan emeklilere özel yapılan bir kampanya. Kısacası 50 bin TL emeklilere direkt verilmeyecek, emekliler 50 bin TL’yi sonra bankaya ödemesini taksitli olarak yapacak.
Maaşını taşımayı düşünen emekliler için en yüksek promosyon veren bankaları ve sundukları ek avantajları gerçeğiyle Yeniçağ’da listeledik. İşte emekli maaş promosyonları banka banka:
Türkiye Finans: Toplamda 32 bin TL'ye varan nakit ödül ve bonus imkanı.
QNB: Toplamda 31 bin TL'ye varan emekli ödülü (20.000 TL nakit + 11.000 TL ek ödül).
Akbank: Toplamda 30.000 TL'ye varan (15.000 TL nakit + 15.000 TL ek ödül).
Garanti BBVA: Toplamda 30.000 TL'ye varan (15.000 TL nakit + ek kart ve sigorta harcamalarına bağlı ödüller).
VakıfBank: Toplamda 30.000 TL'ye varan (12.000 TL nakit + 18.000 TL'ye varan ek nakit ödemeler).
Albaraka Türk: Toplamda 30.000 TL'ye varan (20.000 TL promosyon + 10.000 TL ödül).
ING: Toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon.
Kuveyt Türk: Toplamda 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi.
DenizBank: Toplamda 27.000 TL'ye varan (12.000 TL nakit + 15.000 TL ek ödül).
Yapı Kredi: Toplamda 27.000 TL'ye varan (15.000 TL nakit + 12.000 TL ek ödül).
Türkiye İş Bankası: Toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon fırsatı.
TEB: Toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon paketi.
Ziraat Bankası: 12.000 TL tutarında promosyon (3 yıllık peşin ödeme).
Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı.
ICBC Turkey: 12.000 TL promosyon ve günlük işlemlerde ücret muafiyeti.