ABD-İran ve İsrail üçgeninde başlayan savaş iki haftayı geride bıraktı. Savaştan İran’dan sonra en büyük zararı Körfez ülkeleri görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kuveyt’e, Irak’tan Lübnan’a insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar Körfez Bölgesi’nde birçok yerin zarar görmesine neden oluyor. Bu bölgenin Türk ekonomisi için çok büyük önemi var. Çünkü Körfez Bölgesi Türk müteahhitlik şirketlerinin son yıllardaki en önemli pazarlarından biri. Suudi Arabistan’dan Katar’a bölgede 93 şantiyesi olan Türk müteahhitlik şirketleri endişeyle gelişmeleri izliyor.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, Limak’tan IC’ye, TAV’dan Makyol’a Türkiye’nin en büyük şirketlerinin dev projelere imza attığı bölgedeki son gelişmeleri Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ile konuştuk. Eren, Türk şirketlerinin bölgede 19 milyar dolarlık projede yer aldığını ve savaş yüzünden çok büyük bir belirsizlik yaşandığını söyledi. Suudi Arabistan’dan Kuveyt’e Türk müteahhitlerin bölgede 93 şantiyesi olduğunu kaydeden Eren, şöyle devam etti:

“BIRAKIN NE OLACAK DEMEYİ, ORALARA GİTMEK MÜMKÜN DEĞİL”

“Bu savaşın bizim açımızdan çok büyük olumsuz etkisi var. Bizim İran'da doğrudan işimiz şu anda yok. Eskiden 4.6 milyar dolar iş yapmışız ama son üç yılda herhangi bir ihaleye katılmadık. Ama savaşın başladığı ve çok etkilediği Körfez ülkelerinde devam eden 19 milyar dolarlık 93 tane şantiyemiz var. Suudi Arabistan'da 7.56 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7.43 milyar dolar, Kuveyt'te 2.24 milyar dolarlık projemiz var. Bunların dışında yeni ihaleler peşinde koşan, ihalelere katılıp sözleşme imzalanmayı bekleyen şirketlerimiz var. Şimdi bu ülkelerde savaşın etkisi ne olacak? Bu projelere devam edecekler mi yoksa bir kısmını durdurup başka projelere mi öncelik verecekler? Yani yıkılan yerlerin yapılmasını mı isteyecekler gibi soru işaretleri çıktı ortaya. Aynı şekilde Irak biliyorsunuz maalesef hedef ülkelerden birisi. Orada da Amerikan üssü olduğu için bombalar atılıyor. Kürt nüfusun İran'a gidip ayaklanmaya vesaireye katılması türünde İsrail'in bir politikası konuşuluyor. Dolayısıyla şimdi bırakın ne olacak demeyi gitmek mümkün değil oralara. Hayat durdu.”

“ŞANTİYELERİMİZDE KÖTÜ BİR OLAY YAŞANMADI”

Erdal Eren’e Körfez’deki şantiyelerin zarar görüp görmediğini, şantiyelerde çalışan Türklerle ilgili sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını da sordum. Şöyle yanıtladı:

“Bizim şantiyelerimize yönelik henüz herhangi bir ülkede bomba vesaire gibi bir olay yaşanmadı. Bizim insanımız biliyorsunuz biraz riske şerbetlidir. O nedenle henüz firmalarımıza biz ülkeye dönmek istiyoruz türünde bir doğrudan baskı ve talep yok. Zaten Ulaşma Bakanlığımız yakından ilgileniyor vatandaşlarımızla. Bahreyn'den, Kuveyt'ten, Katar'dan uçma imkânı pek yok. Oralardan kara yoluyla ülkeye dönmek isteyenleri karayoluyla Suudi Arabistan'a taşıyıp oradan uçaklara naklediyorlar.”