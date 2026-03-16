THK'da kayyum heyeti üyeliğine atanan Hüseyin Karaman'ın ilahiyatçı olması dikkat çekti. Kamuoyunda ilahiyatçı bir ismin, özellikle yangın söndürmelerde yetkinliği olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

Özünde ilahiyatçı olan Hüseyin Karaman'ın, THK'ya nasıl bir katkı sunacağı ise merak konusu

'KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK DEDİ, DOĞAMADAN GİTTİ

İki gün önce yaptığı açıklamada 'THK'nın borcu azalıyor, gelirleri artıyor. THK, küllerinden yeniden doğacak' diyen kayyum heyeti başkanı Kemal Yurtnaç, söyleminin üzerinden 2 gün geçtikten sonra görevden alındı.

AKP'den daha önce milletvekili aday adayı olan Yurtnaç'ın bu karara tepkili olduğu bu sebeple de devir teslim töreni yapılmadığı öğrenildi.