MHP'deki Ramazan Kaşlı krizinin perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kaşlı'yı partisinden koparan sürecin arkasında bir başka MHP'li olan İrfan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlık bulunuyor. Kaşlı'nın 2024 Yerel Seçimlerinde MHP'nin Aksaray Belediye Başkan adayı olan harita mühendisi İrfan Çıtak ile yeni organize sanayi bölgesinin yapımı hakkında sürtüşme yaşadığı ve bir toplantıda Çıtak'a yönelik sözlerinin MHP Genel Merkezine aktarıldığı belirtildi.

Yeni organize sanayi bölgesinin yapımı ile ilgili Çıtak'ın yanında duran pay sahibi müteahhitler grubunun baskısının ardından MHP'nin Kaşlı hakkında disipline sevk kararı aldığı ifade edildi. Kaynaklar, Kaşlı'nın Çıtak hakkında bir toplantıda söylediği sözlerin çok ağır olduğunu vurgularken yeni organize sanayi bölgesindeki rant sahiplerinin çoğunun da Çıtak'a yakın olduğunu ve Kaşlı ile aralarının açık olduğunu belirttiler.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın Devlet Bahçeli'nin talebiyle kesin ihracı istenerek disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Yalçın, Kaşlı hakkındaki ihraç talebine "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe göstermişti.Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından MHP'den istifa etmişti.