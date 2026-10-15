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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 15 Ekim Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

İSTANBUL'DAKİ SEL FACİASINDA CAN KAYBI 3'E ÇIKTI

İstanbul’da yaşanan sel felaketinin etkileri sürerken, bir acı haber de Kağıthane’den geldi. Kağıthane'de dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybetti.

METEOROLOJİ UZMANINDAN YENİ DALGA UYARISI: ACİL ÖNLEM ALINSIN

İstanbul'u teslim alan tarihi yağışın ardından asıl tehlike kapıda. Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, "84 yılın rekoru" tartışmalarına son noktayı koyarak Cuma ve Cumartesi günleri için saat verip uyardı. Demirhan, "Zemin suya doydu, altyapı alarm veriyor" dedi.

MSB'DEN F-35 TEDARİKİ VE CAATSA AÇIKLAMASI

MSB kaynakları, Türkiye için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağı konusunda ABD makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Müttefiklik ruhuna aykırı olan CAATSA yaptırımlarının ve savunma sanayisine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması istendi.

REYHANLI SALDIRISI SANIĞI MİHRAÇ URAL YAKALANDI

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural, Suriye güvenlik güçleri tarafından ülke sınırlarından kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi.

AYM'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR: 26 SİYASİ PARTİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Anayasa Mahkemesi (AYM), 26 siyasi partinin mali denetimlerinde eksik belgeler, hesap tutarsızlıkları ve kayıt dışı gelir-gider işlemleri tespit etti. Kesin hesapları kabul edilmeyen partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TÜİK İSTİHDAM VE HİZMET VERİLERİNİ AÇIKLADI SANAYİDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ağustos 2026'da yıllık yüzde 2 artışla 16,4 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, sanayi sektöründeki istihdam kaybı dikkat çekti.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ KURALI DEĞİŞTİ: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisini yeniden düzenledi. 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeni taksit kurallarının önü açıldı.

YENİÇAĞ DÜNYA

OKULUN ÇATISI ÇÖKTÜ: 27'Sİ ÇOCUK 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan’da okul çatısının çökmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti.

AVRUPA’DA ÖĞRENCİ HAREKETLERİ HIZLANIYOR: DİĞER ÜLKELERE DE YAYILDI

Fransa’da eğitimdeki sorunlar ve yetersiz bütçe nedeniyle başlayan öğrenci hareketi ülke çapında büyüdü. Öğrenci örgütleri eylemlere 480 bin kişinin katıldığını duyururken Arnavutluk ve İspanya’da da eğitim odaklı protestolar düzenlendi.

YENİÇAĞ SPOR

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

SEMİH ŞENTÜRK İSMAİL KARTAL'IN FİNAL MAÇINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ten Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık ağır mağlubiyetin ardından İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

YENİÇAĞ YAZAR

BERNA CAN YAZDI: HALK TV'DE KAYYUM, ERDOĞAN'IN ELİNDEKİ 'FON' DOSYASI: MANSUR YAVAŞ'IN GECESİNDE FISILDANANLAR NASIL GERÇEK OLDU?

Gün geçmiyor ki memlekette kamuoyunu sarsan bir olay yaşanmasın. Bu defaki konumuz Halk TV’ye kayyum!

Hazırsanız başlayalım. Ben size işin biraz perde arkasını anlatayım…