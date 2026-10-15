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Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini duyurdu.

ÜSKÜDAR SEÇİMİNDE NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 29 Temmuz tarihinde görevden uzaklaştırılmasından sonra 5 Ağustos tarihinde başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz tarihinde gözaltına alınmasından sonra 31 Temmuz tarihinde tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı, Dedetaş’ı 1 Ağustos’ta görevden uzaklaştırdı. Üsküdar Belediye Meclisi, başkanvekili seçmek için 5 Ağustos tarihinde toplandı; CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ile dört tur süren bir seçimde yarıştı.

Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy alırken beş oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, dört oy geçersiz sayıldı ve Çetinkaya başkanvekili seçildi.

Gültekin, seçim kararının iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, geçersiz sayılan beş pusulada tercihin belli olduğunu değerlendirirken turlar arasındaki gerginliğin de seçimin güvenliğine kuşku düşürdüğünü ifade etti. Bu gerekçelerle mahkeme, 24 Ağustos tarihinde meclis kararının yürütmesini durdurdu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin itirazını 2 Eylül tarihinde reddedince İstanbul Valiliği yeni seçimin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Seçime günler kala belediyeye yönelik yeni gözaltılar meydana geldi. Belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir 2 Eylül tarihinde, meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın ise 3 Eylül’de gözaltına alındı. Özdemir, 4 Eylül akşamı adli kontrolle serbest kalırken Çelik tutuklandı.

6 Eylül tarihinde ise Ekrem Baki tutuklandı.

Aynı süreçte dört CHP’li meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı: Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde 5 Eylül’de yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, meclis çoğunluğu oluşmadığı için 8 Eylül’e ertelendi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki üyeler oy kullansın diye CHP ve YENİ Parti’nin katılmadığını açıkladı.

8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen seçimde ilk turda AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Bir pusulaya nokta konulması, bir diğer pusulada da harf eksikliği bulunması sebebiyle 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimde 2. tur oylamaya geçildi.

İkinci turda ise AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı.

Üçüncü turda da AK Parti’nin adayı 23, CHP’nin adayı 19 oy aldı. Dördüncü turda ise AK Parti’nin adayı 23, CHP’nin adayı 19 oy aldı.

Dündar Ziya Gültekin’in dördüncü turu kazanmasıyla, Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti.