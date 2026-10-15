Kaynak: AA / İHA

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu 27 öğrenci ile 2 öğretmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından yaralı öğrenciler ve öğretmenler hastanelere sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peşaver’deki Lady Reading Hastanesinde acil durum ilan edildi. Peşaver Emniyet Müdürü Miyan Said ise olayda 40'tan fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Peşaver Bölge Valisi Afak Vezir, Al Khair adlı özel okulun çatısını çöktüğünü ve öğrencilerin enkaz altında kaldığını belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Peşaver'deki okulda meydana gelen felakette yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Hayatını kaybeden çocuklar ve diğer kurbanlar için taziyelerini sunan Başbakan Şerif, yaralılara acil şifalar diledi ve yetkililere gerekli tüm tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi. Başbakan Şerif ayrıca olay yerindeki arama, kurtarma ve yardım çalışmalarının hızlandırılmasını emretti. Çatının neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.