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İstanbul'da son iki günde metrekareye düşen 242 kilogramlık yağış kenti teslim alırken, gözler yeni yağış dalgasına çevrildi. Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay’a konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Demirhan, "84 yılın rekoru" iddialarına açıklık getirerek, hafta sonuna kadar etkili olacak şiddetli yağışlara karşı İstanbulluları uyardı.

‘YAĞMUR SUYU ALTYAPISI YETERSİZ’

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirirken, altyapı yetersizlikleri ve çarpık kentleşme su baskınlarının faturasını ağırlaştırdı. Son durumu değerlendiren Dr. Deniz Demirhan, sel felaketinin sadece yağış miktarıyla açıklanamayacağını; yağışın süresi, düştüğü bölge ve kentin altyapı kapasitesinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Beton ve asfalt yüzeylerin yoğunluğunun suyun toprağa sızmasını engellediğini vurgulayan Demirhan, yağmur suyu altyapısının yetersiz kaldığı noktalarda baskınların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

14-15 Ekim 2026 tarihlerindeki yağışların oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Demirhan, "MGM ölçümlerine göre Beykoz’da metrekareye 186,3 litre su düştü. İTÜ Maslak'ta 159,4, Arnavutköy’de 153,6, Kumköy'de 135 ve Sarıyer merkezde 132,2 mm yağış ölçüldü. Bu rakamlar şehrin bazı bölgelerinde ekstrem hava olaylarının yaşandığını net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

HAFTA SONU İÇİN KRİTİK UYARI: NERELER RİSK ALTINDA?

Yağışlı sistemin İstanbul ve çevresinde etkisini sürdüreceğini belirten Dr. Demirhan, önümüzdeki günlere ilişkin şu kritik tahminleri ve uyarıları paylaştı:

"Cuma günü gece 03.00 sularında Anadolu Yakası'nda başlayacak yağışlar, sabah 06.00 itibarıyla Avrupa Yakası'na geçecek. Saat 14.00'ten itibaren özellikle Çatalca ve Arnavutköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nda şiddetli sağanak bekleniyor.

Sabah 09.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yağışlar yeniden çok kuvvetli hale gelecek. Saat 16.00’dan sonra Sarıyer ve Beykoz çevresinde ciddi risk bulunuyor. Gece boyu sürecek olan yağışların ancak Pazar sabahı 05.00 sularında hafiflemesi bekleniyor."

'ACİL ÖNLEMLER ALINMALI'

Mevcut zeminin suya doymuş olması ve altyapı kapasitesi göz önüne alındığında, yüzey akışlarının hızla su baskınlarına dönüşebileceği uyarısında bulunan Dr. Demirhan; vatandaşları dere yataklarından, alt geçitlerden ve su birikme riski olan yollardan uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca bodrum katlarda ve düşük kotlu iş yerlerinde yaşayanların acil önlem alması gerektiği vurgulandı.