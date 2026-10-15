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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim endeksi verilerini eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurdu. Açıklanan veriler, ekonomide hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdamı sırtladığını, sanayide ise sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16,4 MİLYON SEVİYESİNDE

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 89 bin 37 kişiden 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi. Toplam çalışan sayısı aylık bazda ise değişim göstermeyerek yatay bir seyir izledi.

İstihdamın alt detaylarında sektörler arasındaki ayrışma öne çıktı:

Sanayi sektörü: Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,0 azaldı, aylık bazda ise yüzde 0,1 geriledi.

İnşaat sektörü: Ücretli çalışan sayısı hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.

Ticaret ve hizmet sektörü: Ücretli çalışan sayısı hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİNDE YILLIK YÜZDE 2,3 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre Hizmet Üretim Endeksi (2021/100), Ağustos 2026'da yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Hizmet sektörünün alt alanlarında yıllık bazda en yüksek büyüme bilgi ve iletişim kanalında görülürken, gayrimenkul tarafındaki sert düşüş dikkat çekti:

Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 9,9 artış

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 2,0 artış

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: Yüzde 1,8 artış

İdari ve destek hizmetleri: Yüzde 1,2 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 1,1 artış

Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 7,5 azalış



Aylık bazda yapılan değerlendirmede ise bilgi ve iletişim (yüzde 0,3), gayrimenkul (yüzde 2,6) ile idari ve destek hizmetlerinde (yüzde 2,6) artış yaşanırken; ulaştırma (yüzde 0,4), konaklama-yiyecek (yüzde 0,7) ve mesleki-teknik hizmetlerde (yüzde 0,9) gerileme kaydedildi.