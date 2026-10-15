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Kaynak: Haber Merkezi

Eğitim sistemindeki aksaklıklara ve kaynak eksikliğine karşı Fransa’da başlayan lise öğrencilerinin tepkisi, haftalardır devam eden sokak gösterileriyle büyüyor. Okullarda barikatlar kuran öğrenciler, 13 Ekim Salı günü ülke çapında gerçekleştirilen eylemler için Paris, Lyon, Marsilya, Lille ve Nantes’ın yanı sıra farklı kentlerde toplandı. Öğrenci örgütlerinin paylaştığı verilere göre göstericilerin toplam sayısı 480 bini buldu.

Kamuoyu araştırmalarında ülkenin en güçlü siyasi hareketi olarak gösterilen aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) lideri Marine Le Pen, protestoları yaşanan şiddet olayları ve ortaya çıkan maddi hasar üzerinden ele aldı.

Öğrenci eylemlerinin, 17 Ekim Cumartesi günü hayat pahalılığı ile alım gücündeki kaybı gündeme taşıyacak gösterilerle daha geniş bir toplumsal tabana ulaşması öngörülüyor.

TİRAN’DA ÖĞRENCİLER HÜKÜMET KARŞITI HAREKETİN PARÇASI OLDU

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da üniversite eğitiminin maliyeti, barınma giderleri, işsizlik ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle harekete geçen öğrenciler, hükümete karşı düzenlenen “Flamingo Devrimi” gösterilerine katıldı.

Eğitim ve Spor Bakanlığı binasının önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci ile güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar meydana geldi.

MADRİD’DE ÖĞRETMENLER SÜRESİZ GREVE BAŞLADI

İspanya’nın özerk yönetimlerinden Madrid’de eğitim şartlarının düzeltilmesi talebiyle öğretmenler iş bırakma eylemine başladı. Öğrenciler de öğretmenlerin başlattığı protestolara katılarak destek verdi.

Eğitim emekçilerinin talepleri arasında mesai koşullarının düzenlenmesi, okullara nitelikli eğitim sağlayacak ölçüde kaynak aktarılması, sınıflardaki öğrenci sayısının öğretmenlere oranla azaltılması ve ücretlere 600 avroya kadar artış yapılması bulunuyor.

Ana muhalefette yer alan sağcı Halk Partisi’nin (PP) yönettiği Madrid özerk yönetimi, grevin siyasi nitelik taşıdığını ileri sürdü. Yönetim, 29 Kasım’da gerçekleştirilecek erken genel seçimi gerekçe göstererek öğretmenlerin iş bırakma eylemini bir “siyasi ve seçim kampanyası” olarak değerlendirdi.