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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0'lık farklı bir skorla yenilmesinin ardından sarı lacivertlilerin eski milli futbolcusu Semih Şentürk'ten İsmail Kartal ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

ASTON VILLA KARŞISINDA 6 GOLLÜ YIKIM

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında henüz 12. dakikada Manzambi'nin golüyle geriye düştü. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Oğuz Aydın'ın şutunda top üst direkten döndü.

Ev sahibi ekipte Nicholas Jackson, 31 ve 38. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının 3-0 tamamlanmasını sağladı.

İkinci yarıda da savunmada zorlanan Fenerbahçe, 68. dakikada Ross Barkley'nin penaltı golüne engel olamadı. Barkley, 72. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken 90. dakikada Tammy Abraham skoru 6-0'a taşıdı.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanda kalan Fenerbahçe, ikinci haftada ilk yenilgisini yaşadı.

İSMAİL KARTAL: 'MAÇIN HAKKI BU DEĞİL'

Villa Park'ta oynanan mücadelede rakibine direnç gösteremeyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil." dedi ve ekledi:

"En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu.

Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu."

'İSMAİL KARTAL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI'

Daha önce Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından istifa eden ve sonrasında kararından vazgeçerek yeniden takımın başına dönen deneyimli çalıştırıcının görevinde uzun süre kalamayacağını savunan Semih Şentürk, 'İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı.' yorumunu yaptı.

'GALATASARAY MAÇI FİNAL MAÇI OLUR'

Asist Analiz Youtube kanalında Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Semih Şentürk, "Galatasaray maçı İsmail hocanın final maçı olur." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisi ligin 9. haftasında oynanacak. Derbiye Galatasaray ev sahipliği yapacak.