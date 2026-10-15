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Kaynak: Haber Merkezi

Taksitli alışverişleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave kısıtlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki ürün ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleyebilecek ve bu işlemlere yönelik ek sınırlamalar getirebilecek.

BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ DE KAPSAMDA

Yönetmelik değişikliği yalnızca alışveriş sırasında yapılan taksitli ödemeleri kapsamıyor. Satış sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ve ödemenin ertelenmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Bakanlığın bu çerçevede alacağı kararlar, kurumun internet sitesinde duyurulacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek.

TÜM ÜRÜNLER İÇİN YENİ TAKSİT SINIRI BELİRLENDİ Mİ?

Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürün ve hizmetler için doğrudan yeni bir taksit sınırı belirlenmiş değil. Taksit süreleri ve olası ek kısıtlamalara ilişkin somut kurallar, Ticaret Bakanlığının alacağı kararlarla netleşecek.

Bu nedenle düzenleme, mevcut taksit sınırlarının tamamının hemen değiştiği anlamına gelmiyor. Yeni uygulamanın ayrıntıları Bakanlığın yapacağı duyurularla belli olacak.

KONUT SATIŞLARI DÜZENLEME DIŞINDA

Yeni düzenleme, konut satışları dışındaki mal ve hizmetleri kapsıyor. Konut satışları ise yönetmelik değişikliğinin kapsamı dışında tutuldu.