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Kaynak: DHA

İstanbul Valiliği, Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedenin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 4'e yükseldiğini, kayıp 5 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı.

CAN KAYBI 4'E ÇIKTI

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor.

Beykoz'da bir okul inşaatında biriken suyu tahliye etmek için çalışan Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Şentürk'ün ölümüyle birlikte İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yağışlardan etkilenen 7 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYIP KİŞİ SAYISI 5

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Davut Gül şunları söyledi:

"3 vatandaşımız vefat etti, 7 hemşehrimiz tedavisi bitikten sonra taburcu oldu, 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı, arama çalışmaları devam ediyor."

Salı gece yarısı başlayan ve saatlerce aralıklarla süren şiddetli yağışın etkisiyle yaşanan olaylarda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede kayıp 5 kişi olduğu belirtildi.

Bilgilendirme şöyle: "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 5’tür."

KAĞITHANE, CENDERE YOLU, AYAZAĞA VE KEMERBURGAZ YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde kapalı yolları ulaşıma açma çalışmaları, çamur deryası altında kalan cadde, sokak ve işyerlerini temizleme çalışmaları ile sürüklenen araçlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Selin etkili olduğu bölgelerin başında olan Ayazağa'da da çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül de, sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunarak sahada yürütülen çalışmaların son durumunu takip etti. Ayazağa ve Kağıthane’de incelemelerde bulunan Gül, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.

YARIN İKİNCİ DALGA GELİYOR

Öte yandan İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

İstanbul Valiliği, yaşanan selin ardından kentte 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeni bir

kuvvetli yağış dalgasının etkili olmasının beklendiğini açıkladı...Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Valilik, vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.





