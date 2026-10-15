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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan ile yürütülen Mekke Savunma İttifakı, ABD ile F-35 temasları, envantere yeni katılan yerli silah sistemleri ve bölgesel gelişmelere dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI İÇİN KARAR MERCİİ TBMM

Türkiye'nin Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'a askeri güç sağlamasına yönelik sürecin, tamamen Anayasa ve yasal mevzuat sınırları içinde yürütüleceği vurgulandı. TSK unsurlarının yurt dışına gönderilebilmesi için öncelikle anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması ve gerekli yetki süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye'nin sunacağı askeri katkının sınırları; Suudi Arabistan'ın talepleri, sahadaki operasyonel gereksinimler ve iki ülke makamları arasında varılacak nihai mutabakatla netleşecek.

F-35 DİPLOMASİSİ VE C-130J UÇAKLARININ TESLİMAT TAKVİMİ

MSB kaynakları, Türkiye için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağı konusunda ABD makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Müttefiklik ruhuna aykırı olan CAATSA yaptırımlarının ve savunma sanayisine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisi yinelendi.

Hava ulaştırma kapasitesini artırmak amacıyla İngiltere'den satın alınan 12 adet C-130J-30 uçağında ise süreç planlandığı gibi ilerliyor. Uçakların bakım ve modifikasyon işlemleri İngiltere'de üretici firma tarafından yürütülüyor ve Türk Hava Kuvvetleri yetkililerince denetleniyor.

Türk pilot, uçuş mürettebatı ve mühendislerinin eğitimleri 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

İlk iki uçağın Aralık 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesi planlanıyor. Tüm uçaklar envantere girdikten sonra bakım ve onarım faaliyetleri milli imkânlarla yürütülecek.

TSK ENVANTERİNE YENİ YERLİ SİSTEMLER KATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında önemli teslimatlar gerçekleştirildi.

SUNGUR hava savunma füzesi, Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) füzesi ve MKE üretimi Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) ile 155 milimetre uzun menzilli obüs mühimmatlarının kabul işlemleri tamamlandı. SOM-B1T ve SOM-AT seyir füzeleri envantere alındı.

İSRAİL'E YÖNELİK KARARLILIK ÇAĞRISI VE KFOR DEVRİ

Ortadoğu'da tırmanan gerilime dikkat çeken Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in bölge güvenliğini hiçe sayan katliamlarını ve kışkırtıcı eylemlerini kınadı. Filistin halkının yaşadığı zorunlu göç ve insani krizin görmezden gelinemeyeceği belirtilerek, uluslararası toplumun İsrail'e karşı çok daha net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'nin 3 Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin, 14 Ekim'de Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle İtalya'ya devredildiği açıklandı. Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

SUBAY ADAYI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

TSK bünyesinde görev almak isteyen subay adayları için personel temin takvimi açıklandı. Tabip, diş tabibi, özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğretmen/mühendis sınıfı muvazzaf ve sözleşmeli subay alım başvuruları 20 Ekim 2026'ya kadar sürecek. En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2026 yılı deniz sınıfı muvazzaf subay adaylığı başvuruları ise 2 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.