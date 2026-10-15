Resmi Gazete'de yayımlanan 30 ayrı karar, ağırlıklı olarak partilerin 2024 yılı mali hesaplarını kapsarken, bazı partilerin 2022 ve 2023 yıllarına ait hesapları da incelendi. İncelemelerde, gelir-gider kayıtlarının eksik tutulduğu, denetim için zorunlu belgelerin sunulmadığı ve kira, elektrik, su gibi yönetim giderlerinin hesaplarda yer almamasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu vurgulandı. Mahkeme, bu durumun kayıt dışı işlem şüphesi doğurduğunu belirtti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN 26 SİYASİ PARTİ
AYM'nin kararları doğrultusunda Siyasi Partiler Kanunu uyarınca haklarında yasal işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen partiler şunlar:
Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi
Kızılelma Partisi
Milliyetçi Cumhuriyet Partisi
Çağdaş Türkiye Partisi
Umuda Yürüyüş Partisi
Küresel Adalet ve Liyakat Partisi
As Parti
Kürdistan Komünist Partisi
İşçinin Kendi Partisi
Anadolu Cumhuriyet Partisi
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi
Anahtar Parti
Genç Türkiye Partisi
Hak ve Adalet Partisi
Doğuş Partisi
Bağımsız Cumhuriyet Partisi
Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi
Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi
Türkiye’m Partisi
Cumhuriyet ve İstiklal Partisi
Hak ve Huzur Partisi
Adalet ve Demokrasi Partisi
Türkiye Emekliler Partisi
Sağ Parti
Anadolu Birliği Partisi
Ana Yol Partisi
Bazı dosyalarda ise istenen bilgilerin süresinde sunulmaması nedeniyle ilgili parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirildiği açıklandı.