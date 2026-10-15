Resmi Gazete'de yayımlanan 30 ayrı karar, ağırlıklı olarak partilerin 2024 yılı mali hesaplarını kapsarken, bazı partilerin 2022 ve 2023 yıllarına ait hesapları da incelendi. İncelemelerde, gelir-gider kayıtlarının eksik tutulduğu, denetim için zorunlu belgelerin sunulmadığı ve kira, elektrik, su gibi yönetim giderlerinin hesaplarda yer almamasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu vurgulandı. Mahkeme, bu durumun kayıt dışı işlem şüphesi doğurduğunu belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN 26 SİYASİ PARTİ

AYM'nin kararları doğrultusunda Siyasi Partiler Kanunu uyarınca haklarında yasal işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen partiler şunlar:

Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi

Kızılelma Partisi

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi

Çağdaş Türkiye Partisi

Umuda Yürüyüş Partisi

Küresel Adalet ve Liyakat Partisi

As Parti

Kürdistan Komünist Partisi

İşçinin Kendi Partisi

Anadolu Cumhuriyet Partisi

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

Anahtar Parti

Genç Türkiye Partisi

Hak ve Adalet Partisi

Doğuş Partisi

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi

Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi

Türkiye’m Partisi

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi

Hak ve Huzur Partisi

Adalet ve Demokrasi Partisi

Türkiye Emekliler Partisi

Sağ Parti

Anadolu Birliği Partisi

Ana Yol Partisi

Bazı dosyalarda ise istenen bilgilerin süresinde sunulmaması nedeniyle ilgili parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirildiği açıklandı.