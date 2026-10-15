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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimler ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyledi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını ifade eden Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerine çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Yeni anayasa ihtiyacının sadece siyasilerin beklentileri üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade eden Uçum, sözlerinin devamında halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının esas alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de yeni anayasa talebinin uzun senelerdir gündemde olduğunu belirten Uçum, 1987'den beri yeni ve sivil anayasa ihtiyacının tartışıldığını ifade etti. Siyasi partilerin geçmiş seçimlerde de yeni anayasa sözü verdiğini aktaran Uçum, artık somut başlıkların tartışılacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.

Uçum, yeni anayasa ile ilgili, "1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz" sözlerini sarf etti.