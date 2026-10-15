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Kaynak: AA

Suriye resmi haber ajansı SANA, Mihraç Ural adıyla tanınan Ali Kayali’nin Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığını duyurdu.

2013 yılında Banyas’ta gerçekleştirilen katliamın baş şüphelisi olarak aranan Kayali’nin sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

1 Ekim'de MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye kaçtı.

Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkilerde bulundu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de zengin biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için uğraştı

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı sene, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda anıldı.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 52 vatandaşın yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarda da yer almıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 53 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıların Suriye istihbaratıyla bağlantılı kişiler ve THKP-C/Acilciler örgütü tarafından planlandığı iddia edildi.

İddianamede Mihraç Ural, saldırının organizasyonunda rol almakla suçlanmıştı. Ural ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

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