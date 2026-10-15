Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri kamuoyuna duyurdu.

Ligde sekizinci hafta karşılaşmaları, yarın başlayarak 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günkü mücadelelerle devam edecek.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu - Resim : 1

Hafta boyunca oynanacak maçlarda düdük çalacak isimler, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla belli oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve müsabakalarda görev alacak hakemlerin listesi şöyle:

YARIN

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 EKİM CUMARTESİ

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 EKİM PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın