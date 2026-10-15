Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri kamuoyuna duyurdu.
Ligde sekizinci hafta karşılaşmaları, yarın başlayarak 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günkü mücadelelerle devam edecek.
Hafta boyunca oynanacak maçlarda düdük çalacak isimler, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla belli oldu.
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve müsabakalarda görev alacak hakemlerin listesi şöyle:
YARIN
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 EKİM CUMARTESİ
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 EKİM PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın