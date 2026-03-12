YENİÇAĞ - 12 Mart 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞTA 13'ÜNCÜ GÜN: İŞTE SON GELİŞMELER

ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı 13 gündür devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde 3 ticari gemi vurulurken İsrail’de sirenler çaldı. Savaşta karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İRAN’IN YENİ DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMALAR!

İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in, göreve gelmesinin ardından ilk mesajı yayımlandı. Mücteba Hamaney'in mesajı, kendi fotoğrafının yer aldığı bir video klip eşliğinde, ses kaydı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

YUNAN ORDUSU'NDA KADIN ASKER SEFERBERLİĞİ: YEDEK KUVVET OLACAKLAR

Yunanistan, savunma stratejilerinde köklü bir değişikliğe giderek kadınları ilk kez gönüllü askerlik hizmetine davet etti. Yunan Ordusu kadınları gönüllü askerliğe davet eden bir video paylaştı. Hizmetini tamamlayan kadınlar ise 40 yaşına kadar "yedek asker" statüsünde kalacaklar.

GÜNDEM YENİÇAĞ

İBB DAVASINDA KRİZ, MAHKEMEYİ ERKEN BİTİRTTİ: BASIN, HAKİMİN KARARINA DİRENİNCE DURUŞMA ERTELENDİ

İBB davasının 1. duruşmasının 4. günü krizle sona erdi. Duruşma arasında İmamoğlu gazetecilere konuştu. Hakim gazetecilerin yerini değiştirmek istedi, gazeteciler bu karara direndi. Bunun üzerine hakim duruşmayı erken bitirdi. Duruşma Pazartesi günü devam edecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BÜLENT ARINÇ'A ZİYARET: DENEYİMLERİNDEN İSTİFADE ETTİM

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından Arınç'ı ziyaret eden CHP lideri Özel, "Kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu" dedi.

MSB'DEN S-400 AÇIKLAMASI: EN HIZLI ÖNLEME ARACI OTOMATİK SEÇİLİR

MSB, balistik füze tehdidine karşı S-400 sisteminin neden kullanılmadığına ilişkin "Sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemekte" açıklamasını yaptı.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLADI: PİYASAYA 'PETROL' GÜVENİ; KRİZ BİTECEK Mİ?

Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarını tırmandırırken, ülkeler önlem olarak stokladığı milyonlarca varil petrolü serbest bırakıyor. Türkiye'nin bırakacağı varil sayısı da belli oldu.

NASA UYARDI: ESKİ UYDU KONTROLSÜZ DÜŞÜYOR: PARÇALAR DÜNYAYA ULAŞABİLİR

NASA’nın 2012’de fırlattığı Van Allen Probe A uzay aracı, 2019’da görevi bitmesinin ardından kontrolsüz şekilde Dünya atmosferine giriyor. Yaklaşık 600 kg ağırlığındaki aracın büyük kısmı yanacak, ancak bazı parçaların yeryüzüne ulaşma ihtimali var.

EKONOMİ YENİÇAĞ

MERKEZ BANKASI 2026 MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

2025 yılı Haziran ayından bu yana Merkez Bankası ilk kez faizi sabit tuttu. Politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması yönünde karar verildi.

MODİFİYELİ ARAÇLARA AF GELİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni modelle, emniyet standartlarına uygun modifiyeler ruhsata işlenebilecek. İşte milyonlarca sürücünün beklediği o düzenlemenin detayları!

SPOR YENİÇAĞ

SERDAL ADALI TRANSFERİ İPTAL ETTİ: KEVİN ANDRADE BEŞİKTAŞ’IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Kevin Andrade transferine dair perde arkası bilgiler gün yüzüne çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların, Rusya temsilcisi Baltika Kaliningrad'da top koşturan 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı ile prensipte el sıkıştığı bildirildi.

GALATASARAY SOYUNMA ODASINDA PRİM PAZARLIĞI: OSİMHEN İSTEDİ, ÖZBEK 'TAMAM' DEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Liverpool’u yenerek tur için avantaj sağlayan Galatasaray’da çeyrek final hedefi doğrultusunda verilecek prim netleşti.

KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / ARSLAN BULUT

ALLAH, “ÖCALAN’I YÜCELTİN” Mİ DİYOR?

Dışişleri Bakanlığı, “Suriye’de mutabakat” deyip duruyordu, PKK/YPG ile Suriye yönetimi arasındaki mutabakat gereği, örgütün elebaşlarından Sipan Hemo kod aslı Semir Asu, Suriye’nin doğusundan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı! Yani PKK, Suriye’de devlete dahil oldu!

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1) 12 Mart: İstiklal Marşı’nın kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mart 1921 tarihinde Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı milli marş olarak kabul etti. Her yıl 12 Mart, hem marşın kabul yıldönümü hem de Mehmet Akif Ersoy’u anma günü olarak törenler ve etkinliklerle hatırlandı.

2) Mersin’de aşevi kavurmasından “yarış atı çipi” çıktı: Mersin’de belediyeye ait aşevinde dağıtılan kavurmada, bir vatandaşın tabağında yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipini fark etmesiyle inceleme başlatıldı. Laboratuvar analizlerinde numunelerde tek tırnaklı hayvan eti (at eti) tespit edildi; at etinden yapıldığı belirtilen 213 kilo kavurma denetim gözetiminde imha edildi..