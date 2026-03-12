ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan savaşın ilk gününde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Hamaney’in ölümü sonrası Uzmanlar Meclisi yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in seçildiğini açıkladı.

Hamaney, merakla beklenen açıklamasını yaptı. Yayınlanan sesli mesajda tüm Müslüman dünyasına teşekkür eden Hamaney “Bölme girişimlerini önledik. İran'ın körfez'deki ülkelerle iyi geçinmek istediğini ve düşmanın bize ele geçirmek istediğini söylüyor. Savaşların komşularımızla ilişkilerimiz bozmaması gerektiğini vurguladı. Allah bize en iyisini bahşedecektir” dedi. Hamaney bölgedeki Amerikan üslerinin acil olarak kapatılması gerektiğinin altını çizdi.

İran'daki Tasnim haber ajansına göre Hamaney'in açıklamasının tam metni şöyle:

"Selâm sana ey Allah’ın davetçisi ve ayetlerinin rabbânîsi; selâm sana ey Allah’ın kapısı ve dininin koruyucusu; selâm sana ey Allah’ın halifesi ve hakkının yardımcısı; selâm sana ey Allah’ın hücceti ve iradesinin delili. Selâm sana ey beklenen mukaddem; selâm sana en kapsamlı selâmlarla; selâm sana ey Mevlam, ey Sahibü'z-Zaman.

Sözlerimin başında, İslam İnkılabı’nın aziz, hakim ve yüce lideri Hamaney’in yürek yakan şehadeti vesilesiyle Mevlamız’a (hızla gelişi için dua ederek) taziyelerimi arz ederim. O Hazret’ten büyük İran milletinin her bir ferdi, tüm dünya Müslümanları, İslam ve İnkılap hizmetkarları, gaziler, İslam davası ve özellikle son savaşın şehitlerinin geride kalanları ve bu aciz kulunuz için hayır dualarını talep ediyorum.

Sözlerimin ikinci bölümü büyük İran milletiyle ilgilidir. Öncelikle, Muhterem Uzmanlar Meclisi’nin (Meclis-i Hubregan) oylaması hakkındaki durumumu kısaca beyan etmeliyim. Ben, sizin bu hizmetkarınız Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, oylama sonucunu sizinle aynı anda televizyondan öğrendim. Benim için, iki büyük liderin; Büyük Humeyni ve Şehit Hamaney’in oturduğu makama oturmak oldukça zordur. Zira bu kürsü, Allah yolunda 60 yılı aşkın mücadelenin ardından, her türlü dünya lezzetinden ve rahatından vazgeçerek sadece bu asrın değil, bu ülkenin tüm tarihinin en mümtaz simalarından birine dönüşmüş bir zatın oturduğu yerdir. Onun hem hayatı hem de vefatı, Hakk'a dayanmanın verdiği bir ihtişamla yoğrulmuştu."

KUDÜS GÜNÜ TÖRENİNE ÇAĞRI

"Şehadetinden sonra naaşını ziyaret etme şerefine nail oldum; gördüğüm tek şey bir metanet dağıydı ve duyduğuma göre, şehit olduğunda sağlam elini yumruk yapmıştı. Onun şahsiyeti hakkında ehil olanlar uzun süre konuşmalıdır. Ben bu kısa özetle yetiniyor, ayrıntıları başka zamanlara bırakıyorum. İşte bu yüzden liderlik kürsüsüne oturmak zordur; bu boşluk ancak Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve siz halkın desteğiyle dolabilir.

Vurgulamak istediğim bir diğer nokta; Şehit Lider ve selefinin en büyük sanatı, halkı her alana dahil etmek ve onların gücüne dayanmaktı. Cumhuriyetin gerçek manasını onlar hayata geçirdiler. Ülkenin lider ve başkomutansız kaldığı şu günlerde halkın gösterdiği basiret, dostu hayran bıraktı, düşmanı şaşkına çevirdi. Ülkeye liderlik eden ve gücünü garanti altına alan siz halktınız. Yazının başındaki ayetin manası şudur: Hiçbir ilahi ayet (nişane) süresi dolup unutulmaya terk edilmez ki, Cenab-ı Hak onun yerine benzerini veya daha iyisini getirmesin.

Bu ayeti kendimi şehit liderle kıyaslamak için değil, siz milletin rolüne dikkat çekmek için zikrettim. Eğer o yüce nimet (Hamaney) bizden alındıysa, onun yerine bir kez daha İran milletinin sarsılmaz varlığı bu nizama bahşedilmiştir. Biliniz ki, sizin gücünüz sahada olmazsa hiçbir kurum işleyemez. Bu doğrultuda; Allah’a tevekkül, birlik ve beraberlik, sahada aktif varlık ve karşılıklı yardımlaşma şarttır. Özellikle düşman bozguna uğratma ruhuyla geçmesi gereken 1447 yılı Dünya Kudüs Günü törenlerinin önemini hatırlatıyorum."

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI DEVAM ETMELİ"

"Sözlerimin üçüncü bölümü, vatanımız emperyalist odakların saldırısı altındayken düşmana ağır darbeler indiren kahraman savaşçılarımıza teşekkürdür. Halkın talebi, caydırıcı savunmanın devam etmesidir. Hürmüz Boğazı’nı kapatma kozu kullanılmaya devam edilmelidir. Düşmanın kırılgan olduğu yeni cepheler açılması üzerine çalışmalar yapılmıştır ve gerekirse aktifleşecektir. Yemen, Hizbullah ve Irak direnişine de şükranlarımı sunuyorum; direniş cephesi, İslam İnkılabı’nın ayrılmaz parçasıdır.

Dördüncü bölümde hitabım, son günlerde zarar görenleredir. Şehit yakınları ve yaralılarla derin bir acıyı paylaşıyorum. Ben de bu tecrübeyi bizzat yaşıyorum; sadece babamı değil; aziz ve vefalı eşimi, fedakar kız kardeşimi, onun küçük yavrusunu ve eniştemi de şehitler kervanına uğurladım. Ancak bizi ayakta tutan şey Allah’ın sabredenlere vaat ettiği mükafattır. Şunu herkes bilsin: Şehitlerimizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz. Özellikle Minab’daki "Şecere-i Tayyibe" okuluna yapılan saldırı ve çocuklarımızın kanı bizim için özel bir hassasiyet taşımaktadır. Tüm yaralıların tedavisi ücretsiz yapılacak ve maddi zararlar tazmin edilecektir. Düşmandan her halükarda tazminat alacağız; vermezlerse mallarını yok edeceğiz.

Beşinci bölüm, bölge ülkelerine hitabımdır. 15 komşumuzla iyi ilişkiler istiyoruz. Ancak topraklarınızdaki Amerikan üsleri son saldırılarda kullanıldı. Biz, o ülkelere saldırmadan sadece o üsleri vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Tavsiyem, o üsleri bir an önce kapatmanızdır; Amerika'nın güvenlik vaatlerinin yalan olduğunu artık anlamış olmalısınız.

Altıncı bölüm, şehit liderimizedir. Ey Şehit Liderim! Gidişinle kalplerde ağır bir yara açtın. Hep arzuladığın şehadete, 10 Ramazan sabahı Kur’an okurken kavuştun. Mazlumiyetini vakarla taşıdın. Senin mukaddes hedeflerine ulaşmak için tüm varlığımızla çalışacağımıza söz veriyoruz.

Son olarak; şahsıma destek veren büyük taklit mercilerine, kültürel ve siyasi şahsiyetlere, biat için meydanları dolduran halkımıza, üç erkin yetkililerine ve Geçici Liderlik Konseyi’ne teşekkür ederim.

Rabbimizden bu mübarek Kadir geceleri ve Ramazan ayı hürmetine milletimize düşmana karşı kesin zafer, izzet ve afiyet diliyorum."