Trafikte standart dışı modifikasyonlara yönelik denetimlerin sıkılaşması ve cezaların artırılmasıyla birlikte sürücüler araçlarını eski haline getirmeye başlıyor.
Modifiyeli araçlara af geliyor
İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni modelle, emniyet standartlarına uygun modifiyeler ruhsata işlenebilecek. İşte milyonlarca sürücünün beklediği o düzenlemenin detayları!Derleyen: Süleyman Çay
Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan konuya dair flaş bir adıma gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, modifiyeli araçlara yönelik mevcut tablonun değerlendirildiğini ve yeni bir yol haritası üzerinde çalışıldığını söyledi.
Bakanlık, konunun sadece "ceza" odaklı değil, "kayıt altına alma" odaklı çözülebileceği yönünde adımlar atacağı belirtiliyor.
Düzenlemenin temel amacının trafik güvenliğini tehlikeye atmadan, sürücülerin taleplerini yasal bir çerçeveye oturtmak olduğu Çiftçi tarafından vurgulandı. Edinilen bilgilere göre Bakanlık, modifiyeli araçlar için iki temel model üzerinde duruyor.
APP plaka düzenlemesindeki gibi sürücülere araçlarındaki standart dışı eklemeleri sökmeleri ve aracı fabrika ayarlarına döndürmeleri için belirli bir süre tanınması.
Araçlarda yapılan performans veya görsel değişikliklerin; emniyet, çevre ve gürültü standartlarına uygun olması kaydıyla, resmi izin süreçlerinden geçirilerek ruhsata işlenmesi yönünde duruluyor.
Son dönemde modifiyeli araçlara yönelik denetimlerin artmasıyla birlikte, özellikle yüksek sesli egzoz ve güçlü ses sistemleri bulunan araçlara ağır para cezaları veriliyor.
Yönetmeliğe aykırı ses ve görüntü sistemleri kullanan sürücülere 21 bin liraya kadar idari para cezası uygulanırken, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilebiliyor.
Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda yapılan teknik değişikliklerin resmi izinle yapılması ve ruhsata işlenmesi şartı bulunuyor.
Yeni düzenleme kapsamında, izin süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve bazı modifiyelerin belirli şartlarla yasal hale getirilmesi planlanıyor.