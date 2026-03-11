YENİÇAĞ - 11 Mart 2026 ÇARŞAMBA gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ORTA DOĞU’DAKİ SAVAŞTA 12’İNCİ GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 12 gündür devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, İsrail ve İran’a karşı yeni saldırı dalgasının gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca Katar, ülkenin kuzeyinde bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

İRAN’IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY YARALANDI MI? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in bir saldırıda yaralandığı iddia edilmişti. İranlı yetkililer yaptığı açıklamada Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir yerde bulunduğunu belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GİZEMLİ SALDIRI: KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında seyreden bir konteyner gemisine “bilinmeyen bir cisim” isabet etti. Olayda yangın çıkarken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRUMP'I KÜPLERE BİNDİRECEK HEYKEL: WASHİNGTON'DA EPSTEİN İLE HEYKELİNİ DİKTİLER

ABD'de bir sanatçı başkent Washington'a ABD Başkanı Trump, ve büyük bir cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağının başında olan Epstein'ın heykelini dikti. Heykelde Trump ve Epstein'ın Titanic filmindeki efsane sahneyi canlandırması dikkat çekti.

İSPANYA'DAN İSRAİL KARARI: BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından savaş karşıtı söylemleriyle takdir toplayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in hükümeti, İsrail'deki İspanya büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

GÜNDEM YENİÇAĞ

ERDOĞAN EMEKLİLERE 'MÜJDE' DİYEREK DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında zam bekleyen emekliye kara müjde verdi. Erdoğan, "Emeklilerimize müjde vermek istiyorum, bayram ikramiye ödemeleri 14 Mart itibarıyla ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: S-400 MASALINI BU MİLLETE NEDEN ANLATTINIZ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi. ABD-İran savaşında Türkiye'nin savunma anlamında sınıfta kaldığını belirten Dervişoğlu, " Halkbank karşılığında S-400'leirn fişi çekildi" dedi.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: EĞİTİM SİSTEMİ SİL BAŞTAN MI? MİLYONLARCA ÖĞRENCİ ETKİLENECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim yaşının erkene çekilebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin geleceği ise yapılacak pedagojik değerlendirme sonrası netleşecek.

İBB DAVASINDA ÜÇÜNCÜ GÜN GERGİNLİKLE BAŞLADI! İBB TUTUKLUSUNUN ANLATTIKLARI SALONU BUZ KESTİRDİ

İBB Davası'nda üçüncü gün. İlk iki gün gerginliğin had safhada geçtiği dava Türkiye'nin ana gündem maddesi. Davanın üçüncü gününde savunmalar devam ediyor. Duruşma selamlaşmanın jandarma tarafından engellenmesi yüzünden gerginlikle başladı. Bulut Aydöner savunmasını yapıp beraatini istedi. Sırrı Küçük savunmasını yaparken yan koğuşundaki mahkumun boğazının kesildiğini öne sürdü.

SPOR YENİÇAĞ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi 11 Mart 2026’ta İstanbul Finans Merkezi’nde yapıldı; kulüp yetkilileri katıldı ve eşleşmeler belirlendi.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş – Alanyaspor

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / ARSLAN BULUT

İRAN, BU PROJEYE KARŞI SAVAŞIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sürerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye, Orta Doğu Birliği'nin öncülüğünü yapsın" dedi!

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

EMEKLİLERE “ŞAKA GİBİ” BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Bayram ikramiyesinde artış beklentisi yine yükseldi ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan son teklifte ikramiye artışının yer almadığını söyledi. Mevcut uygulamada ikramiye bayram başına 4 bin TL oldu ve bu tutar “müjde” diye dolaşıma girince sosyal medyada “şaka gibi” yorumları büyüdü.

İLBER ORTAYLI YOĞUN BAKIMDA

Gazeteci Fatih Altaylı’nın paylaşımıyla gündem olan iddiaya göre Prof. Dr. İlber Ortaylı birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ailesi adına yapılan açıklamada Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

HÜSEYİN FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

İran’da seyir halindeyken aracına füze isabet ettiği belirtilen 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Haberlerde Fırat’ın Hatay/Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi de yer aldı.