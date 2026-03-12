Kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Kevin Andrade transferine dair perde arkası bilgiler gün yüzüne çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların, Rusya temsilcisi Baltika Kaliningrad'da top koşturan 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı ile prensipte el sıkıştığı bildirildi.

Buna karşın, imzaların atılmasına ramak kala sürecin tıkanmasına futbolcunun temsilcisinden gelen fahiş komisyon talebi sebebiyet verdi. Menajer tarafından istenen ücretin Beşiktaş yönetimi tarafından makul bulunmaması üzerine görüşmeler tamamen durduruldu.

SERDAL ADALI'DAN SERT MÜDAHALE

Transferin iptal noktasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tavrının belirleyici olduğu kaydedildi. Sürece doğrudan müdahale eden Adalı'nın, yüksek komisyon isteğine kapıyı kapattığı öğrenildi. Başkan'ın bu kararı alırken, "Beşiktaş'ın parası kıymetlidir." ifadesini kullanarak kulübün mali çıkarlarını ön planda tuttuğu ve transferi veto ettiği aktarıldı.