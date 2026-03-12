Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinde bugün yurt genelinde yağışsız hava bekleniyor. Yurdun genelinde güneşli bir hava hakim olsa da, Marmara Bölgesi için serinleme haberi geldi. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişim öngörülmüyor.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA KAR VE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre, Türkiye Cuma gününden başlayarak dört gün boyunca adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Batı bölgelerinde güneşli ve bahar tadında bir hava hakimken, Doğu bölgeleri kar yağışı ve sağanak yağmurun etkisi altına girecek.

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, cuma gününden itibaren yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kış henüz terk etmiş olmayacak. Haftanın son iş gününde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle güne başlayacak. Doğu Anadolu’nun en doğusunda (Van, Hakkari çevreleri) ise kar yağışları yer yer sürecek.

​​Cumartesi günü güneşli hava batıda etkisini sürdürse de, yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde kar ve karla karışık yağmur görülürken; Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.

​GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

​Hafta başı yaklaşırken hava durumunda hareketlilik artıyor. Özellikle Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu için "gök gürültülü sağanak" dikkat çekiyor. Doğu Anadolu tamamen kar yağışının etkisi altına girerken, Hatay çevrelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

​​Pazartesi gününde yağışlı hava doğu bölgelerinde kalmaya devam ediyor. Güneydoğu'da yağmur, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkisini sürdürecek. Batı kesimlerde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor.

Bölgelere göre perşembe günü hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık