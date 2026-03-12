ABD ve İsrail’in İran’a saldırı ile başlayan savaşta 13’üncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Trump önce savaşı bitirmeden dönmeyeceklerini, sonra da İran’a saldırıları tamamladıklarını söyledi.

ABD ve İsrail, İran’ın çeşitli kentlerine saldırılar düzenlerken İran ise bölgedeki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bazı gemilere de saldırılar düzenlendi.

İsrail, İran’ın yanı sıra Lübnan’a da saldırmaya devam ediyor.

İşte savaşın 13’üncü gününde yaşananlar…

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 3 GEMİ VURULDU

Tayland bayraklı Mayuree Naree adlı kuru yük gemisi, Japon bayraklı konteyner gemisi ONE Majesty ve Yunanistan'a ait dökme yük gemisi Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kaynağı bilinmeyen cisimlerle vuruldu. Tayland gemisinden 20 mürettebatın kurtarıldığı, 3 mürettebatın kayıp olduğu ve makine dairesinde mahsur kaldıklarının düşünüldüğü açıklandı. Japon bayraklı konteyner gemisi ve Yunanistan'a ait dökme yük gemisi hafif hasar gördü.

İSRAİL’DE SİRENLER ÇALDI

İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı.

TAHRAN BELEDİYE BAŞKANI: 10 GÜNDE 9 BİN NOKTA HEDEF ALINDI

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirtti. İran devlet televizyonuna göre Zakani, savaşa ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı." dedi. Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

İRAN, BAHREYN'DE YAKIT TANKERİNİ VURDU

Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran tarafından saldırılar düzenlendiğini ve yangın çıktığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı saldırının ardından Muharrak'taki bazı bölgeler için uyarıda bulunuldu. Yakıt tankerlerinin hedef alınması nedeniyle çıkan yangının devam ettiği ifade edilen açıklamada, dumandan etkilenme riskine karşı el-Hid, Arad, Kalali ve Semahic bölgelerinde yaşayanlara evlerinde kalma, pencereleri kapatma ve klimaları açmama uyarısı yapıldı.

İRAN: UMMAN'DA YAKIT TANKERİ VURMADIK

İran Silahlı Kuvvetleri, Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alındığı saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddetti. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı. "Dost, komşu ve kardeş ülke Umman'ın Salala Limanı'nda meydana gelen olay oldukça şüpheli görünüyor." ifadesini kullanan Zülfikari, İran'ın konuyu soruşturduğunu bildirdi.

KERKÜK’TE HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA SALDIRI

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi. Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

