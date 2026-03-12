Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, aldığı yeni puan silme cezası sonrası ligde kalma umutlarını tamamen kaybetti.
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü
Bir dönem Süper Lig’in flaş takımlarından biri olan kulübün, geçtiğimiz günlerde Süper Amatör Lig’e düşmesi kesinleşti. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen karar doğrultusunda yeşil-siyahlı ekibin puanından bir kez daha 6 puan silindi.
Daha önce de 6 puanı silinen Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Denizlispor’un, son cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinmiş oldu.
Ligde normal sezonun bitimine 7 hafta kala, 10. sırada yer alan ve düşme hattının hemen üzerindeki Kulu Belediyespor ile Denizlispor arasındaki puan farkı 22’ye çıktı.
Kalan maçların tamamını kazansa bile rakibini yakalama ihtimali kalmayan Denizlispor’un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
Bu sonuçla birlikte yeşil-siyahlı ekip, kulüp tarihinde ilk kez gelecek sezon Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.
Türk futbolunda uzun yıllar Süper Lig’de de boy gösteren Denizlispor için gelinen nokta camiada büyük üzüntü yarattı.
Yeşil-siyahlı ekip, 2020-21 sezonunda Süper Lig’den düştü.
O tarihten sonra kulübün düşüşü durmadı ve Denizlispor’un çöküş süreci devam etti.