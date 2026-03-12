Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü

Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü

Bir dönem Süper Lig’in flaş takımlarından biri olan kulübün, geçtiğimiz günlerde Süper Amatör Lig’e düşmesi kesinleşti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 1

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, aldığı yeni puan silme cezası sonrası ligde kalma umutlarını tamamen kaybetti.

1 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen karar doğrultusunda yeşil-siyahlı ekibin puanından bir kez daha 6 puan silindi.

2 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 3

Daha önce de 6 puanı silinen Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Denizlispor’un, son cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinmiş oldu.

3 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 4

Ligde normal sezonun bitimine 7 hafta kala, 10. sırada yer alan ve düşme hattının hemen üzerindeki Kulu Belediyespor ile Denizlispor arasındaki puan farkı 22’ye çıktı.

4 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 5

Kalan maçların tamamını kazansa bile rakibini yakalama ihtimali kalmayan Denizlispor’un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

5 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 6

Bu sonuçla birlikte yeşil-siyahlı ekip, kulüp tarihinde ilk kez gelecek sezon Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

6 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 7

Türk futbolunda uzun yıllar Süper Lig’de de boy gösteren Denizlispor için gelinen nokta camiada büyük üzüntü yarattı.

7 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 8

Yeşil-siyahlı ekip, 2020-21 sezonunda Süper Lig’den düştü.

8 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 9

O tarihten sonra kulübün düşüşü durmadı ve Denizlispor’un çöküş süreci devam etti.

9 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 10
10 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 11
11 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 12
12 13
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türk futbolunun çınarı Süper Amatör’e düştü - Resim: 13
13 13
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro