Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gıda güvenliğini korumak için yapılan sıkı denetimler sonucunda Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen kuru incir sevkiyatında büyük bir krizle karşılaşıldı.
Kuru incir sınırdan döndü: Sakın mutfağınıza yaklaştırmayın
AB sınırında yapılan analizlerde, kuru incirlerde yasal sınırın çok üzerinde Okratoksin A maddesi tespit edildi. Kanserojen etkisiyle bilinen ve böbrek iflasına kadar yol açabilen bu zehirli sevkiyatın Türkiye’ye iadesi şok etkisi yarattı. İşte sağlığınızı tehdit eden o listenin detayları...
Sınır kontrolleri kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı incelemeler sonucunda, ürünlerdeki Okratoksin A miktarının mevzuatla belirlenen üst limitleri ciddi oranda aştığı tespit edildi.
Posta'nın haberine göre, RASFF (Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi) üzerinden paylaşılan resmi bildirim doğrultusunda, bahsi geçen kuru incirlerin satışına ve dağıtımına hiçbir şekilde izin verilmedi.
Gıda güvenliği açısından risk teşkil ettiği saptanan bu ürünlerin, incelemelerin ardından istisnasız bir şekilde Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.
Okratoksin A bileşeninin aslında Aspergillus ve Penicillium türü mantarlar tarafından üretilen doğal ama oldukça zehirli bir mikotoksin olduğu biliniyor.
Söz konusu zararlı bileşene; kuru incir ve kuru üzüm gibi meyvelerin yanı sıra, tahıl ürünleri, kahve çekirdekleri ve pek çok kuruyemiş türünde de sıklıkla rastlanabiliyor.
Uzmanlar, Okratoksin A maddesinin insan sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle böbreklerde toksik birikime yol açan bu madde, uzun vadede böbrek yetmezliği gibi ağır tablolara zemin hazırlayabiliyor.
Karaciğer fonksiyonlarını bozma potansiyeline sahip olan bu bileşen, uluslararası kanser otoritelerince muhtemel kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca vücudun savunma mekanizmalarını da hedef alarak bağışıklık sisteminde ciddi zayıflamalara yol açabiliyor.