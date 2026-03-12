Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada uygulanacak politika faizi oranı belli oldu.

Toplantı sonucunda politika faizi yüzde yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

EN SON 2025 YILI HAZİRAN AYINDA SABİT TUTULMUŞTU

2026 yılının Ocak ayında ilk faiz kararında Merkez Bankası, yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmesine karar vermişti.

En son merkez Bankası faizi 2025 yılı Haziran ayında yüzde 46 seviyelerinde sabit tutmuştu.

FAİZ KARARINDA ENERJİ FİYATLARI ETKİSİ

Küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş olduğu belirtildiği açıklama metninde enflasyon üzerinde riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alındığı belirtildi.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ METİNDE YER ALDI

Merkez Bankası'nın açıklamasını diğer kısmı ise şu şekilde:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."