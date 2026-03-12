Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi

Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Liverpool’u yenerek tur için avantaj sağlayan Galatasaray’da çeyrek final hedefi doğrultusunda verilecek prim netleşti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 1

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen’in Devler Ligi için belirlenen ödülün artırılmasını talep ettiği, yönetimin ise bu isteğe sıcak baktığı ifade edildi.

1 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 2

Avrupa’nın en büyük futbol sahnesi olan Şampiyonlar Ligi’nde, Liverpool’u ilk karşılaşmada 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray’da yüksek prim miktarını belirledi.

2 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 3

Devler Ligi son 16 turunda elde edilen bu kritik galibiyetin ardından, sarı-kırmızılı yönetim başarıyı ödüllendirme kararı aldı.

3 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 4

Mücadelenin ardından soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek ve yönetici Abdullah Kavukcu, teknik heyet ve futbolcuları kutlarken Liverpool eşleşmesinin geçilmesi halinde takıma 4 milyon euro dağıtılacağını duyurdu.

4 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 5

Takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen devreye girdi. Takım arkadaşlarının beklentilerini dile getiren yıldız oyuncu, Başkan Özbek’ten bu rakamın 5 milyon euroya çıkarılmasını rica etti.

5 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 6

Talebi olumlu karşılayan Özbek, prim miktarını güncelledi.

6 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 7

Galatasaray yönetiminin bu süreçteki mali teşvik planı ise oldukça kabarık.

7 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 8

Juventus maçları için 2, Beşiktaş derbisi için 1.5 ve Liverpool eşleşmesi için 5 milyon euro ayırdı.

8 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 9

Yönetim, Cumartesi günkü Başakşehir sınavı için de 750 bin ile 1 milyon euro arasında bir bütçe belirledi.

9 10
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi - Resim: 10

Toplamda 10 milyon euroya yaklaşan bu dev prim havuzuyla oyuncuların motivasyonunun en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

10 10
Kaynak: Diğer
