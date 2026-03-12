Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen’in Devler Ligi için belirlenen ödülün artırılmasını talep ettiği, yönetimin ise bu isteğe sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray soyunma odasında prim pazarlığı: Osimhen istedi, Özbek 'tamam' dedi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Liverpool’u yenerek tur için avantaj sağlayan Galatasaray’da çeyrek final hedefi doğrultusunda verilecek prim netleşti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa’nın en büyük futbol sahnesi olan Şampiyonlar Ligi’nde, Liverpool’u ilk karşılaşmada 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray’da yüksek prim miktarını belirledi.
Devler Ligi son 16 turunda elde edilen bu kritik galibiyetin ardından, sarı-kırmızılı yönetim başarıyı ödüllendirme kararı aldı.
Mücadelenin ardından soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek ve yönetici Abdullah Kavukcu, teknik heyet ve futbolcuları kutlarken Liverpool eşleşmesinin geçilmesi halinde takıma 4 milyon euro dağıtılacağını duyurdu.
Takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen devreye girdi. Takım arkadaşlarının beklentilerini dile getiren yıldız oyuncu, Başkan Özbek’ten bu rakamın 5 milyon euroya çıkarılmasını rica etti.
Talebi olumlu karşılayan Özbek, prim miktarını güncelledi.
Galatasaray yönetiminin bu süreçteki mali teşvik planı ise oldukça kabarık.
Juventus maçları için 2, Beşiktaş derbisi için 1.5 ve Liverpool eşleşmesi için 5 milyon euro ayırdı.
Yönetim, Cumartesi günkü Başakşehir sınavı için de 750 bin ile 1 milyon euro arasında bir bütçe belirledi.
Toplamda 10 milyon euroya yaklaşan bu dev prim havuzuyla oyuncuların motivasyonunun en üst seviyede tutulması hedefleniyor.