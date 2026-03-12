Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor

AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların düşüşe geçeceğini açıkladı. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Aykut Metehan
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor - Resim: 1

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor - Resim: 2

Açıklamada, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor - Resim: 3

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

13 Şubat Cuma: Az bulutlu ve açık

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor - Resim: 4

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

16 Şubat Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor - Resim: 5

17 Şubat Salı: Parçalı ve az bulutlu

18 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

