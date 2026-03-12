AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor

Açıklamada, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.