AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Dondurucu soğuk geliyor
AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların düşüşe geçeceğini açıkladı. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Derleyen: Aykut Metehan
Açıklamada, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Şubat Cuma: Az bulutlu ve açık
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
16 Şubat Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu
17 Şubat Salı: Parçalı ve az bulutlu
18 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
