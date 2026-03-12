UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu bugün saat 20.45’te evinde ağırlayacak.
Yapay zeka Samsunspor-Rayo Vallecano maçının sonucunu tahmin etti
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Samsunspor bu sezon Avrupa’da gerçekten etkileyici bir performans sergiliyor. UEFA Konferans Ligi’nde oynadıkları 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. Özellikle evlerinde adeta bir savunma duvarı örüyorlar
Son play-off turunda Shkëndija’yı 5-0’lık skorla (evde 4-0) rahat geçti. Samsunspor, son 5 Avrupa iç saha maçında da kalesini gole kapatmayı başardı ve evdeki galibiyet oranı %75 gibi dikkat çekici bir seviyede.
Ancak Süper Lig’de son dönemde form biraz dalgalı: Fenerbahçe’ye deplasmanda son dakikalarda 3-2 yenilerek 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Avrupa’da ise durum farklı. Takımın en skorer ismi Marius Mouandilmadji (7 gol), orta sahada Carlo Holse, Olivier Ntcham ve Antoine Makoumbou hem yaratıcı hem de sert oyunlarıyla öne çıkıyor. Savunmada Lubomír Šatka ve Rick van Drongelen ikilisi hava toplarında etkili.
Anahtar nokta ise taraftar desteği: 19 Mayıs Stadyumu yarın adeta kaynayacak ve Karadeniz ateşi rakibi zorlayabilir. Erken gol bulunursa işler Samsun için çok kolaylaşacak.
RAYO VALLECANO'NUN DURUMU
İspanyol ekibi, La Liga'da pek etkili olamasa da Avrupa’da oldukça organize ve etkili bir performans sergiliyor. Konferans Ligi’nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle direkt son 16’ya yükseldiler.
Son 8 Avrupa maçında yenilgi yüzü görmediler, çoğu maç beraberlikle sonuçlansa da. Hücumda Álvaro García, Isi Palazón ve Jorge de Frutos hızlı kanatlarla tehlike yaratıyor; orta sahada Fran Pérez oyunun temposunu yükseltiyor. Kalede Augusto Batalla sağlam dururken, savunmada Florian Lejeune liderlik ediyor. Rayo’nun Avrupa’daki pas ve topa sahip olma oranı Samsunspor’dan biraz daha iyi.
Zayıf yönleri ise deplasmanda gol bulmakta zorlanmaları ve zaman zaman savunmada hata yapmaları. Samsunspor’un baskılı oyununa karşı zorlanabilirler.
MAÇIN ANAHTAR EŞLEŞMELERİ
Orta saha savaşı: Ntcham & Makoumbou vs Óscar Valentín & Gerard Gumbau. Topu kim kazanırsa oyunu domine edecek.
Kanat düelloları: Holse & Mendes vs Palazón & De Frutos. Hızlı geçişlerde üstünlük belirleyici olacak.
Forvet performansı: Mouandilmadji’nin fiziksel üstünlüğü vs Rayo’nun organize savunması.
Set parçaları: İki takım da duran toplarda etkili; köşe vuruşları ve frikikler gol getirebilir.
TAHMİN
Samsunspor 2-1 Rayo Vallecano
Evinde taraftarıyla coşacak Samsunspor erken baskı kurar ve 1-0 öne geçer. Rayo eşitliği sağlar, ancak son 20 dakikada Karadeniz fırtınası bir gol daha buldurur. Eğer Rayo savunmaya çok kapanırsa, skor 1-1 olur ve rövanş İspanya’da avantajlar açığa çıkar.