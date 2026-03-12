NASA’nın 2012’de fırlattığı ve 2019’da görevi sona eren Van Allen Probe A uzay aracı, bu hafta kontrolsüz şekilde Dünya atmosferine girecek. Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki aracın büyük kısmı yanacak olsa da bazı parçaların yeryüzüne ulaşma ihtimali bulunuyor. NASA, bir insana zarar verme olasılığını 4 bin 200’de 1 olarak hesapladı

KONTROLSÜZ ATMOSFERE GİRİŞ BU HAFTA

Uzay aracının görevi 2019 yılında yakıtının tükenmesiyle sona erdi. NASA başlangıçta aracın 2034 yılına kadar yörüngede kalacağını öngörüyordu. Van Allen Probe A’nın atmosfere girişi, ilk tahminlere göre Salı akşamı veya Çarşamba gece saatlerinde gerçekleşecek. NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri’nin hesaplamalarına göre giriş zamanı yaklaşık 24 saatlik bir belirsizlik payıyla öngörülüyor. Araç, Güneş aktivitelerinin artması nedeniyle beklenenden erken yörüngesini kaybediyor

GÖREV: RADYASYON KUŞAKLARINI İNCELEMEK

2012’de ikiz aracıyla birlikte fırlatılan Van Allen Probe A, Dünya’nın manyetik alanında hapsolmuş yüksek enerjili parçacık kuşaklarını (Van Allen Kuşakları) araştırmak üzere tasarlanmıştı. Bu kuşaklar, gezegenimizi kozmik radyasyon ve güneş fırtınalarından koruyan doğal bir kalkan görevi görüyor. Görev süresince araç, radyasyon kuşaklarının davranışına dair önemli keşifler yaptı ve yoğun güneş aktivitelerinde oluşan geçici üçüncü kuşağın ilk verilerini elde etti.

PLANLANANDAN ERKEN DÜŞÜŞ NEDENİ

Uzay aracının görevi 2019’da yakıtının tükenmesiyle sona ermiş, NASA başlangıçta 2034’e kadar yörüngede kalacağını öngörmüştü. Ancak 2024’te Güneş’in güneş maksimumu evresine ulaşması, üst atmosferdeki sürtünmeyi artırdı ve aracın yörüngesi hızla düştü. NASA, görevin başından beri aracın kontrollü şekilde atmosfere girerek yanmasını planlamıştı; bu, uzay enkazı riskini azaltan standart bir yöntem.

RİSK DÜŞÜK AMA ENDİŞE VERİCİ

NASA’ya göre aracın bir parçasının bir insana isabet etme ihtimali 4 bin 200’de 1. Uzman Darren McKnight (LeoLabs), geçmişte bu oranın bin’de 1’e kadar çıktığını ancak hiçbir olay yaşanmadığını belirtti. Yine de son yıllarda uzay enkazı olayları dikkat çekiyor; 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan atılan bir parça Florida’da bir evin çatısını delmişti

ARTAN UZAY ENKAZ SORUNU

Uzmanlar, her hafta ortalama bir roket gövdesi veya uydu parçasının atmosfere girerek yere ulaştığını vurguluyor. Van Allen Probe A’nın düşüşü, uzaydaki enkaz sorununun ve Güneş aktivitelerinin yörünge dinamikleri üzerindeki etkisinin bir örneği olarak görülüyor. NASA, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.