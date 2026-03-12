Yunanistan Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ülke tarihinde bir ilki temsil eden kadınlara yönelik gönüllü askerlik projesini resmi bir tanıtım videosuyla başlattı. "Vatan sorumluluğu beni de ilgilendiriyor" sloganıyla duyurulan kampanya, ordunun modernizasyonu ve personel ihtiyacının karşılanması yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Yeni düzenlemeye göre, gönüllü askerlik yapmak isteyen kadınlar için belirlenen kriterler şöyle:

- Yaş Sınırı: 20-26 yaş arasındaki Yunan vatandaşı kadınlar başvurabilecek.

20-26 yaş arasındaki Yunan vatandaşı kadınlar başvurabilecek. - Hizmet Süresi: Gönüllü askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi.

Gönüllü askerlik süresi 12 ay olarak belirlendi. - Son Başvuru: Adayların 31 Mart 2026 tarihine kadar army.gr adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

EĞİTİM VE HAKLAR

İlk etapta 200 kadının alınacağı programda eğitimler, Haziran ayı sonunda Lamia'daki Savaş Malzemeleri Eğitim Merkezi'nde başlayacak. Gönüllü kadınlar, zorunlu askerlik yapan erkeklerle aynı haklara, disiplin kurallarına ve sosyal imkanlara (askeri hastaneler, dinlenme tesisleri vb.) sahip olacak.

YEDEK KUVVET

Hizmetini tamamlayan kadınlar, 40 yaşına kadar "yedek asker" statüsünde kalmaya devam edecek. Bu durum, olası bir seferberlik halinde bu kişilerin göreve çağrılabileceği anlamına geliyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, bu projenin başarısına göre ilerleyen yıllarda kontenjanın artırılacağını ve kadınların savunma gücündeki rolünün pekiştirileceğini açıkladı.