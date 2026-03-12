Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün almış olduğu petrol rezervleri kararının ardından Türkiye'den de hamle geldi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol krizinin önlenebilmesi için piyasaya 11,6 milyon varil petrol bırakacaklarını açıkladı.

Bloomberg'e konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaşanan petrol krizinin ardından Türkiye, ulusal rezervinden 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacak. Karar Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugüne kadarki en büyük petrol stoğunu (400 milyon varil) serbest bırakma kararının bir parçası." dedi.

PETROL HÜRMÜZ'DEN GEÇEMİYOR

Dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda 1 Mart itibarıyla sevkiyatlar yüzde 86 oranında çakıldı. Boğazın her iki yakasında İranlı olmayan 700’den fazla tanker, yüksek güvenlik riski nedeniyle kontak kapattı.

PETROL BIRAKMA KARARI

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel ekonomiyi bir enerji dar boğazına sürüklemesi üzerine, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarihinin en sert dün müdahalesini yaptı. Ajans, fiyatlardaki yükseliş trendini kırmak için üye ülkelerin elindeki stratejik stokları rekor düzeyde kullanıma açmayı önerdi.

2022 REKORU TARİH OLUYOR

Suudi Arabistan ve Irak gibi dev üreticilerin zorunlu olarak günlük 6 milyon varil üretim kestiği bir ortamda, IEA’nın bu teklifi bir "can simidi" olarak görülüyor.

Bu devasa hamle, G-7 Maliye Bakanları toplantısında alınan "ortak hareket" kararının hemen ardından geldi. Batılı ülkelerin enerji krizine karşı birlikte saf tuttuğunu gösteriyor. Ancak operasyonun başarısı, üye ülkelerin bu stokları ne kadar hızlı piyasaya süreceğine bağlı.

DEV EKONOMİLERDEN PEŞ PEŞE "REZERV" KARARI

IEA'nın kolektif kararını beklemeden harekete geçen ülkeler piyasaya güven vermeye çalışıyor:

JAPONYA: Başbakan Sanae Takaichi, 16 Mart itibarıyla stratejik rezervlerin kullanıma açılacağını duyurdu. Japonya, petrol ihtiyacının yüzde 95'ini Orta Doğu'dan karşılıyor.

ALMANYA: Berlin yönetimi, piyasa dengesini korumak adına ulusal petrol rezervlerinin bir bölümünü serbest bıraktığını açıkladı.

İNGİTERE: Maliye Bakanı Rachel Reeves, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmak için her türlü rezervi kullanmaya hazır olduklarını "çok net bir şekilde" ifade etti.