YENİÇAĞ - 11 Mayıs 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

İMAMOĞLU, MERDAN YANARDAĞ VE NECATİ ÖZKAN HAKİM KARŞISINDA: CASUSLUK DAVASINDA İLK DURUŞMA!

Silivri’de görülen “casusluk” davasının ilk duruşması, salonun yetersiz kalması nedeniyle gecikmeli başladı ve yoğunluk sebebiyle gazeteci ile avukatların bir kısmı içeri alınamadı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla açılan davada 15-20 yıl hapis cezası isteniyor.

CHP'DEN BURCU KÖKSAL KARARI! "ŞİMDİ GÜLE GÜLE NEREYE GİDERSE GİTSİN"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.

AKBELEN DİRENİŞÇİSİ ESRA IŞIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Akbelen direnişinin simge isimleri arasında yer alan ve 42 gündür tutuklu bulunan Yaşam Savucunucu Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.

MUHİTTİN BÖCEK 1 MİLYON İDDİASINI DOĞRULADI: OĞLU VELİ AĞBABA'YA VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Oğlu Gökhan Böcek’in 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'li Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon euro teslim ettiğini iddialarını Muhittin Böcek doğruladı.

SAADET PARTİSİ'NE 'BUTLAN'A RET!

Saadet Partisi'nin son kongresi için açılan butlan davası reddedildi.

BARTHOLOMEOS ATİNA'DA DUYURDU: RUHBAN OKULU AÇILIYOR; İLK TOM BARRACK AÇIKLAMIŞTI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, on yıllardır uluslararası kamuoyunun ve diplomasinin gündeminde olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılacağını duyurdu.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

‘BATMAZ’ DENİLEN DEV FİRMA BATTI: İFLASINI RESMEN AÇIKLADI

‘Batmaz’ denilen Batman merkezli ulaşım devi Özlem Batman Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.

GRAM ALTIN YIL SONU BU RAKAMI GÖRECEK: UZMAN İSİM AÇIKLADI

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, altın piyasasının durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ferman, gram altın için yıl sonuna yönelik beklentileri açıkladı.

KURYELER İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ: YENİ UYGULAMAYA İSYAN ETTİLER

Bir dönem ayda 200 bin liraya yakın ciro yapan motokuryeler, şimdilerde hem düşen gelirleri hem de şirketlerin yeni "nakit tahsilat" sistemiyle boğuşuyor. Müşteriden aldıkları nakit parayı anında ATM’ye yatırmaları istenen kuryeler isyanda: "Biz kurye miyiz, banka memuru mu?"

LÜKSÜN MERKEZİ İFLASIN EŞİĞİNDE: DEV YAT LİMANI KONKORDATO İLAN ETTİ

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de faaliyet gösteren MarinAlaçatı, ekonomik dalgalanmalara karşı direnemeyerek konkordato talebinde bulundu.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

FATİH ERGİN yazdı: MANSUR YAVAŞ’A “MUTLAK” TUZAK

Ne “Terörsüz Türkiye” süreci ne yanı başımızdaki savaş ne de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik buhran. İktidarın bu başlıkların hepsinden daha çok öncelediği, üzerinde kara kara düşündüğü bir konu var…

DÜNYA – YENİÇAĞ

MAZLUM ABDİ'DEN ANKARA'YA ZİYARET SİNYALİ: TÜRKİYE İLE ŞAM ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜYORUZ

Suriye'nin kuzeyindeki SDG-PYD'nin ele başı Mazlum Abdi, Türkiye ile Şam üzerinden görüştüklerini açıkladı. Abdi Ankara'ya ziyaret sorusuna ise, "Neden olmasın, her şey mümkün" şeklinde konuştu.

SURİYE'DEN İSRAİL'E İSTİKRAR TEPKİSİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam yönetiminin 1974 Ateşkes Ayrıştırma Anlaşması’na bağlılığını sürdürdüğünü ancak İsrail'in son bir buçuk yılda Suriye’de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

RUSYA VE TRUMP KORKUSU UYUYAN DEVİ UYANDIRDI: AVRUPA’DA 86 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD Başkanı Trump’ın güvenilmeyen dış politikası Avrupa’nın en büyük ülkelerinden Almanya’nın dev bir silahlanma yarışına girmesine neden oldu. Almanya’da 86 yıl sonra ilk kez görülen silahlanma sürecinde teknoloji hamlesi ve orduyu büyütme çabası baş rolü oynuyor.

İRAN, ABD’YE RESTİ ÇEKTİ: MECBUR KALIRSAK SAVAŞIRIZ

ABD Başkanı Trump’ın İran’ın ateşkes yanıtı ve teklifi için söylediği ‘kabul edilemez’ sözüne yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirterek “Mecbur kalırsak savaşırız” mesajı verdi.

İSRAİL’DE FİLİSTİNLİLERİN YARGILANMASI VE İDAM İÇİN OYLAMA YAPILACAK

İsrail’de 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırıda yer alan Filistinlilerin yargılanması ve idam cezası verilmesi için yasa tasarısı oylanacak. Tasarıda yargılamanın kamuya açık yapılması planlanıyor.

SPOR - YENİÇAĞ

GALATASARAY’DA ICARDİ BİLMECESİ: DURSUN ÖZBEK DÜĞMEYE BASTI

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler, sözleşmesi sona eren dünya yıldızı Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün geleceğini netleştirmek için menajerini acil koduyla İstanbul'a davet etti.

TFF-GALATASARAY HATTINDA KRİZ BÜYÜYOR: HACIOSMANOĞLU'NUN TALİMATI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray maçlarına katılmama talimatı verdiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA

1) ÇAĞLA ÖZ İLE “KARA HAYDAR”IN NİŞANI GÜNDEM OLDU

Çağla Öz ile “Kara Haydar” olarak tanınan iş insanı Haydar Kara’nın lüks otelde gerçekleşen nişan töreni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gösterişli organizasyonda çifte kilolarca altın takıldığı görüntüler kısa sürede viral olurken, davetteki ihtişam ve takı merasimi kullanıcıların en çok konuştuğu detaylardan biri haline geldi. Bazı kullanıcılar töreni “şov gibi nişan” diye yorumlarken, bazıları da görüntüleri eleştirdi.

2) “SAYGI!” PROGRAMININ YENİ KONUĞU SERDAR ORTAÇ

Saygı! programının yeni bölümünde bu kez Serdar Ortaç ağırlanacak. Programda Ortaç’ın yıllardır dillere dolanan şarkıları farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlanırken, sanatçının kariyerine dair özel anılar ve sürpriz performanslar da ekrana gelecek. Bölüm haberi, özellikle nostaljik pop müzik sevenler arasında heyecan yarattı.