Almanya, Rusya’dan gelebilecek olası askerî tehdit karşısında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük yeniden silahlanma sürecini yürütüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın “en güçlü konvansiyonel ordusunu” kurma sözü verdi. Berlin yönetimi, uzun yıllar süren savunma yatırımı eksikliğinin ardından orduyu savaşa hazır hale getirmeyi hedefliyor. Almanya ordusu 2035’e kadar 80 bin yeni asker almayı hedefliyor.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Almanya’nın önde gelen silah üreticisi Heckler & Koch, Alman ordusu ve özel kuvvetler için saldırı tüfeği ile anti-drone silah üretimini hızla artırıyor. Heckler & Koch Satış Direktörü Marco Geissinger, şirketin üretim kapasitesini önemli ölçüde genişlettiğini söyledi. Şirket, üretimi daha da büyütmek amacıyla 200 milyon avronun üzerinde yeni yatırım programı yürütüyor.

Heckler & Koch, Alman ordusunun standart piyade tüfeği olan G95 üretimini belirgin biçimde artırdı. Şirketin Oberndorf tesisine girişte ziyaretçilerin telefon teslim etmesi ve cihaz kameralarının bantlanması zorunlu tutuluyor. Fabrika, Rus sabotaj riski nedeniyle yüksek güvenlik önlemleri altında faaliyet gösteriyor.

EKONOMİDEKİ KURTULUŞU SAVUNMA SANAYİSİNDE ARIYORLAR

Almanya’da savunma sektörü uzun yıllar kamuoyunda olumsuz algılanırken bugün ekonominin kurtuluş alanlarından biri olarak görülmeye başladı. Alman otomotiv sektörü ciddi kriz yaşıyor ve ayda 15 bine kadar iş kaybı oluşuyor. Alman devi Mercedes-Benz, 2025 yılında net kârında yüzde 49 düşüş açıkladı.

Alman yönetimi, işini kaybeden otomotiv sektörü çalışanlarının savunma sanayisine kaydırılmasını hedefliyor. Kaynak ve mühendislik deneyimine sahip işçilerin silah ve füze üretimine yönlendirilmesi planlanıyor.

Ancak Savunma sanayisinde çalışmak, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı geçmişi nedeniyle bazı kesimlerde hâlâ rahatsızlık yaratıyor.

Almanya’nın yeniden silahlanması yalnızca piyade tüfekleriyle sınırlı değil; tank, hava savunma sistemi, uzun menzilli füze ve zırhlı araç üretimi de hızlandırılıyor.

Rheinmetall, geçen yıl Aşağı Saksonya’da Avrupa’nın en büyük mühimmat tesislerinden birini 500 milyon avro yatırımla açtı. Dev şirket Leopard II tanklarının üretimine katkı sağlıyor ve yüz binlerce mühimmat üretiyor. Rheinmetall bu hafta Alman hükümetinden “Geleceğin Piyade Askeri” programı kapsamında 1 milyar avroluk sözleşme aldı. Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, şirketin yıllık mühimmat üretimini dört kat artırmasının ardından Almanya’nın artık ABD’den daha hızlı mühimmat ürettiğini söyledi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ DE SİLAHLANMA PROJELERİNE DAHİL OLUYOR

Öte yandan yapay zekâ odaklı yeni Alman girişimleri de yeniden silahlanma projelerine dahil olmaya çalışıyor. Helsing AI adlı drone şirketi ile Arx Robotics adlı savunma teknolojisi şirketi yeni nesil savaş teknolojileri geliştiriyor. Arx Robotics’in geliştirdiği “Mithra” sistemi mevcut tank ve askerî araçları uzaktan veya yarı otonom şekilde kullanmayı mümkün hale getiriyor. Sistem, kamyonlardan tanklara kadar mevcut askerî araçlara entegre edilebiliyor.

Alman savunma yetkilileri, mevcut araçları dönüştürmenin yeni araç sipariş etmekten daha hızlı çözüm sunduğunu değerlendiriyor.

EN BÜYÜK ENGEL OLARAK BÜROKRASİ GÖRÜLÜYOR

Savunma sektörü kaynakları, Alman hükümetinin özellikle drone alanında sözleşme vermekte çok yavaş ve aşırı temkinli davrandığını söyledi. Kaynaklar, Almanya’nın risk almaktan kaçınan eski yönetim anlayışının savunma dönüşümünü yavaşlattığını belirtti.

Savunma bütçesinin önemli bölümü hâlâ eski sistemlere ayrılıyor; buna rağmen Ukrayna savaşı insansız sistemlerin kritik önemini ortaya koydu.

YENİ STRATEJİNİN KAYNAĞI TRUMP KORKUSU

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin yeniden büyük askerî güç olmayı hedeflemesi gerektiğini açıkladı. Pistorius geçen hafta Almanya’yı ABD silah stoklarına bağımlılıktan uzaklaştırmayı amaçlayan yeni askerî strateji planını açıkladı. Yeni strateji, Donald Trump yönetiminin artık güvenilir müttefik olmayabileceği endişesiyle hazırlandı. Stratejinin ilk aşaması, ordunun kısa sürede konuşlandırılabilecek düzeye getirilmesini hedefliyor. İkinci aşama, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi NATO müttefiklerine destek kapasitesinin artırılmasına odaklanıyor. Üçüncü aşama ise drone ve yapay zekâ destekli silahlar gibi 21’inci yüzyıl savaş teknolojilerine yoğunlaşıyor. Alman yetkililer, Rusya’nın NATO topraklarına iki yıl içinde saldırı gerçekleştirebileceği riskini değerlendiriyor. Almanya’nın Avrupa’nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen savunma hazırlıklarında geç kaldığı yönündeki kaygılar sürüyor.