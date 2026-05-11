Suriye'de alan ve hakimiyet kaybı yaşayan SDG-PYD'nin ele başı Mazlum Abdi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya TV’nin Mazeej programına çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Röportajda, Esad rejiminin çöküşünden Türkiye ile olan ilişkilere, IŞİD ile mücadeleden yeni Şam hükümetiyle yapılan askeri entegrasyon anlaşmalarına kadar pek çok konu başlığı öne çıktı.

Türkiye ile ilişkilerin Şam üzerinden yürütülmesini tercih ettiklerini söyleyen Abdi, moderatörün “Sizi yakında Ankara’da görebilir miyiz?” sorusuna ise “Neden olmasın? Her şey mümkün,” cevabını vererek açık kapı bıraktı. Abdi şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile ilişkilerimizi Şam üzerinden yürütmeyi tercih ediyoruz. Bu bizim için en iyisi; çünkü bu durumun ulusal ve şeffaf bir yanı olur. Bunu son görüşmemizde Sayın (Ahmet) Şara ile de paylaştık.

“Suriye devletinin bu konudaki (Türkiye ile arabuluculuk) tutumu olumlu. Ahmet Şara’nın bakış açılarının yakınlaştırılmasında bir rolü var mı derseniz; evet, bu konuyu kendisiyle görüştük.”



“”Şu an aramızda bir nevi ateşkes var diyebilirim. Türk tarafı tarafından güçlerimize veya yönetimdeki şahıslara yönelik doğrudan bir hedef alma durumu (son zamanlarda) söz konusu değil. Aramızda temaslar var. Şu an için bu temasların güvenlik düzeyinde (istihbari) olduğunu söyleyebilirim. Ancak biz bunu resmi, siyasi bir düzeye taşımaya çalışıyoruz.

Mazlum Abdi’yi yakında Ankara’da görecek miyiz?

-Neden olmasın? Her şey mümkün.”