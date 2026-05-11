Şampiyon Galatasaray, sözleşmesi sona eren süper yıldızı Mauro Icardi için harekete geçti.
Galatasaray’da Icardi bilmecesi: Dursun Özbek düğmeye bastı
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler, sözleşmesi sona eren dünya yıldızı Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün geleceğini netleştirmek için menajerini acil koduyla İstanbul'a davet etti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki santrforu bırakmamak için düğmeye bastı.
Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Icardi'nin temsilcisiyle bir araya gelecek olan yönetim, masaya sürpriz bir teklif koymaya hazırlanıyor.
İNDİRİM VE +1 YIL
Arjantinli yıldızın yıllık 10 milyon Euro'yu bulan maliyetini aşağı çekmek isteyen Cimbom, oyuncuya "feda" diyecek
Maaşta yapılacak hatırı sayılır bir indirimin yanı sıra, belli bir maç sayısına ulaşması halinde devreye girecek 1+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Bu sezon 46 resmi maçta 16 gol kaydederek şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi'nin, Galatasaray'ın sunduğu bu performansa dayalı yeni sözleşme şartlarına sıcak bakıp bakmayacağı ise merak konusu.
İstanbul'da yapılacak görüşmenin ardından transferin kaderi belli olacak.