Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlık başvurusu yapması üzerine dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülerek ifadesi alındı.

Gece 03.30 civarında ifade alınma işlemi sona eren Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Ensonhaber’den Onur Erkan’ın haberine göre Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in 2 Mayıs'ta verdiği etkin pişmanlık ifadesindeki bilgileri doğruladı.

Gökhan Böcek, ifadesinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon euro verdiğini söylemişti.

OĞLUNUN İTİRAFLARINI DOĞRULADI

Muhittin Böcek de verdiği ifadesinde, yerel seçim süreci öncesinde oğlu Gökhan Böcek'e, partiden gelebilecek maddi talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışmasının söylediğini belirtti.

Kendisinin sahada olduğu bir tarihte oğluna böyle bir talebin gittiği ve kendisinin yaptığı yönlendirme doğrultusunda paranın verildiğini söyleyen Muhittin Böcek, kendisinin 1 milyon euronun verildiğinden daha sonra haberdar olduğunu iddia etti.