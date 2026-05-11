İrlanda hükümeti, yıllardır terk edilmiş evleri yeniden kullanıma kazandırmak için dikkat çekici bir teşvik programı yürütüyor. Özellikle nüfusu azalan kırsal kasaba ve adalarda boş duran yapıları satın alıp yenilemek isteyenlere 50 bin euroya varan temel hibe veriliyor. Eğer ev “harap” durumda ise ek desteklerle toplam tutar 84 bin euroya kadar çıkabiliyor..
Hem ev hem de 84 bin euro para veriyorlar: Tek şart verilen evde oturmak…
Yetkililer, programın temel amacının hem konut stokunu artırmak hem de küçük yerleşim birimlerine yeni nüfus çekmek olduğunu belirtiyor. Atlantik kıyısındaki Donegal, Mayo, Galway, Kerry ve Cork’un kırsal kesimleri ile nüfusu hızla eriyen ada topluluklarında yoğunlaşan uygulama sayesinde binlerce eski taş evin yeniden yaşama döndürüldüğü açıklandı.
“Vacant Property Refurbishment Grant” Programı Nasıl İşliyor?“
Boş Mülk Yenileme Hibesi” (Vacant Property Refurbishment Grant) adıyla 2022’de başlatılan program, evi satın alan ve yenileyen kişilere maddi destek sağlıyor. Ancak destekten yararlanmak için bazı şartlar var: Yenilenen ev, belirli bir süre boyunca başvuru sahibinin ana ikametgâhı olarak kullanılmak zorunda.
Bazı bölgelerde ise evin kısa süreli turistik kiralamaya açılmasına izin verilmiyor.Program, Avrupa’daki konut krizi ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle 2025 ve 2026’da yeniden uluslararası gündeme oturdu.
İrlanda hükümeti, özellikle Atlantik kıyısındaki küçük kasaba ve adalarda uzun yıllardır boş kalan ev sayısının ciddi boyutlara ulaştığını, bu yapıların yeniden canlandırılmasıyla hem yerel ekonominin canlanacağını hem de bölgesel dengesizliğin azaltılacağını vurguluyor.
Yetkililer, programın başladığı günden bu yana binlerce başvuru aldıklarını ve birçok eski yapının sahiplerine kavuştuğunu duyurdu. İrlanda’nın kırsal bölgelerini canlandırmayı hedefleyen bu model, benzer konut sorunları yaşayan diğer Avrupa ülkeleri tarafından de yakından izleniyor.