Hem ev hem de 84 bin euro para veriyorlar: Tek şart verilen evde oturmak…

İrlanda hükümeti, yıllardır terk edilmiş evleri yeniden kullanıma kazandırmak için dikkat çekici bir teşvik programı yürütüyor. Özellikle nüfusu azalan kırsal kasaba ve adalarda boş duran yapıları satın alıp yenilemek isteyenlere 50 bin euroya varan temel hibe veriliyor. Eğer ev “harap” durumda ise ek desteklerle toplam tutar 84 bin euroya kadar çıkabiliyor..