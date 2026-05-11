Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı

Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli aktörlerinden biri olan TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla, dev şirketin tasfiye süreci resmen başlatıldı. Alacaklılar kapıya dayandı.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Haberi Paylaş
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 1

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 157764 sicil numarasıyla kayıtlı olan dev işletmenin iflası, yasal prosedürlerin ardından ilan edildi.

1 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 2

Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre; şirketin iflas süreci 06.05.2026 tarihinde saat 11:50 itibarıyla başlatıldı.

2 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 3

İflas kararı, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/779 E. sayılı dosyası üzerinden alındı.

3 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 4

İFLAS MASASI DEVREDE

İflasın açılmasıyla birlikte, şirketin mal varlıklarının yönetimi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla yürütülen tasfiye işlemleri 2026/1 İflas dosya numarası üzerinden Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yürütülmeye başlandı.

4 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 5

İflas ilanında yer alan detaylara göre, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesine
TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 0859056164500010 numarasıyla 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:50'de iflas sürecinin başladığı ifade edildi.

5 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 6

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

İlgili kanun gereğince yapılan iflas ilanının ardından şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumların alacaklarını iflas masasına bildirmeleri ve yasal süreci takip etmeleri bekleniyor.

6 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 7

İflas kararının ardından şirketin üretim tesisleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin gelişmelerin sektör temsilcileri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

7 8
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı - Resim: 8

TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro