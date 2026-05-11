İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 157764 sicil numarasıyla kayıtlı olan dev işletmenin iflası, yasal prosedürlerin ardından ilan edildi.
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli aktörlerinden biri olan TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla, dev şirketin tasfiye süreci resmen başlatıldı. Alacaklılar kapıya dayandı.Sena Altuntaş
Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre; şirketin iflas süreci 06.05.2026 tarihinde saat 11:50 itibarıyla başlatıldı.
İflas kararı, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/779 E. sayılı dosyası üzerinden alındı.
İFLAS MASASI DEVREDE
İflasın açılmasıyla birlikte, şirketin mal varlıklarının yönetimi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla yürütülen tasfiye işlemleri 2026/1 İflas dosya numarası üzerinden Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yürütülmeye başlandı.
İflas ilanında yer alan detaylara göre, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesine
TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 0859056164500010 numarasıyla 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:50'de iflas sürecinin başladığı ifade edildi.
ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI
İlgili kanun gereğince yapılan iflas ilanının ardından şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumların alacaklarını iflas masasına bildirmeleri ve yasal süreci takip etmeleri bekleniyor.
İflas kararının ardından şirketin üretim tesisleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin gelişmelerin sektör temsilcileri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.
TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.