ABD ve İsrail’in, İran’a yaptığı saldırı sonrası başlayan savaş, küresel piyasaları alt üst etti. Altın, gümüş ve dövizde dalgalanmalar meydana gelirken, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, altın piyasasının durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın yıl sonu bu rakamı görecek: Uzman isim açıkladı
Ferman, gram altın için yıl sonuna yönelik beklentileri açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Küresel piyasalarda savaş ve jeopolitik gerilimlerin etkisinin giderek yükseldiğini ifade eden Ferman, yatırımcı psikolojisinin artık olağanüstü gelişmelere alıştığını belirtti.
Özellikle Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar ve senelerdir süren Ukrayna-Rusya savaşının piyasalarda yeni bir davranış biçimi oluşturduğunu belirten Ferman, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatlarıyla petrol arasındaki ilişkiye vurgu yapan Ferman, son dönemde dikkat çeken bir tablo oluştuğunu söyledi.
Ferman’a göre yatırımcılar bir yandan “bekle-gör” politikası izlerken diğer yandan fırsatçılık ve yüksek kazanç arayışı nedeniyle agresif pozisyon almaya başladı.
"ALTINDA YÖN YUKARI"
“Dünyada altın fiyatları bakımından görece istikrarlı bir seyir izleniliyor” diyen Ferman, “4 bin 500 dolarlara ulaşmaya ve burada tutunmaya çalışan bir ons fiyatı var. Sene sonu için 8 bin dolarlık, biraz olağanüstü veya normalin dışındaki Deutsche Bank beklentisi hariç tutulmak üzere hemen tüm bankalar ve uzmanlar yönün yukarı seviyede gerçekleşeceğini, 5 bin 500 dolarların aşılacağını, 6 bin dolarların da test edileceğini ifade ediyorlar. Yani anlaşılıyor ki yön yukarı gidecek” dedi.
GRAM ALTIN İÇİN 9 BİN TL BEKLENTİSİ
Ferman, “Artık vatandaşın bir parça daha makul ancak yukarı yönlü beklentilere hazır olması gerekir. Yaz ayları için 7 bin liraların üst sınırlarında, 8 bin lirayı test eden, daha sonra yılın son çeyreğinde 8 bin liralardan 9 bin liralara hatta 9 binin üstüne gidebilecek bir gram fiyatı bekleniliyor” dedi.