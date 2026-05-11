Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı.

Gazeteci İbrahim Seten’in ortaya attığı iddiaya göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray maçlarına yönelik dikkat çeken bir karar aldığı belirtildi.

DERBİ SONRASI KRİZ DERİNLEŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde hakem Yasin Kol’un atanması büyük tartışma yaratmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ile TFF arasındaki gerilim derbi sonrası daha da büyüdü.

Sarı-kırmızılıların bu açıklaması sonrası federasyon cephesinde de rahatsızlık oluştuğu iddia edildi.

'GALATASARAY MAÇLARINA KİMSE GİTMESİN' İDDİASI

Gazeteci İbrahim Seten, TV100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seten, TFF’nin Galatasaray maçları için ayırdığı kontenjanı artık kullanmama kararı aldığını öne sürdü.

Açıklamasında, “TFF, yönetim grubu olarak son haftalarda bu maçlara katılmama kararı almış. TFF, Galatasaray’a karşı boykot uyguluyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray’dan bilet filan istemiyor. Kimse de gitmesin demiş” ifadelerini kullandı.

İbrahim Seten açıklamalarının devamında federasyon cephesinde büyük bir kırgınlık yaşandığını söyledi.

Seten, “TFF’de Galatasaray’a karşı büyük bir kırgınlık var. TFF, o görüşmeleri askıya aldık hikayesinden dolayı çok kırılmış” dedi.

KUPAYI KİM VERECEK?

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına çevrildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, şampiyonluk kupasını vermesi için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu davet etmesinin beklenmediği öne sürüldü.